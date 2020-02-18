من النفي لفستان الزفاف.. منة عرفة وعلي غزلان يثيران الجدل حول علاقتهما في شهر

لا تزال الفنانة الشابة منة عرفة، تستطيع إثارة الجدل بين الحين والآخر، فمؤخرًا كانت إطلالاتها الجريئة واحدة من الأسباب التي تجعلها تتصدر محركات البحث على الإنترنت خاصة أنها ارتبطت في ذاكرة الجماهير بأدوار طفولتها من الفنانين أحمد حلمي وأشرف عبد الباقي.

ومؤخرًا تصاعد الجدل حول الفنانة بسبب ظهورها المتكرر مع الطبيب "اليوتيوبر" علي غزلان، والتي بدأت الأحاديث تلاحقهما من نهاية العام الماضي، الأمر الذي يتم نفيه فيما بعد، لكن يعقبه مواقف أخرى تعود للجدل من جديد، كان آخرها ظهورها بفستان الزفاف، رسالتها الغامضة له في عيد الحُب.

ويرصد "هُن" القصة الكاملة لعلاقة الثنائي

بدأ الأمر في الانتشار وإثارة الجدل، منذ شهر مضى، حيث شارك "غزلان" 17 يناير الماضي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة تجمعه بالفنانة، مُعلقًا: "أفضل شيء حدث لي على الإطلاق"، مُرفقًا الكلام بتعبير "قلب"، الأمر الذي تفاعل معه العديد من الرواد متسائلين عن حقيقة ارتباطهم، أو استعداداتهم لمشروع خطبة، ولم يرد اليوتيوبر على التعليقات.

ولم تمر ساعات إلا ونفى "غزلان"، لـ"الوطن"، ما تردد حول ارتباطه بمنة عرفة، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، قائلًا: "والله العظيم شائعة".

استوري تثير التساؤلات

لم يمر الكثير على نفي "غزلان" للأمر، إلا وعادت "عرفة" تثير الجدل، بمشاركتها عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، عٍدة لقطات وصور تجمعها بالأخير، كان نشرها صديقهما "اليوتيوبر" عمرو راضي.

وأظهرت الصور التي شاركت بها الفنانة، على نغمات أغنية "باين حبيت"، الثنائي على نفس المقعد ويتبادلان الضحكات، وأرفق عمرو راضي، تعليقًا: "بيختاروا ألوان الستاير".

ومن جانبه شارك "غزلان"، صورة نشرها لهما صديقهما عمرو راضي، الذي علق عليها: "وقوليله ياخد باله منك"، ليرد عليه "غزلان": "حاضر والله".

احتفال وقبلات على الهواء

وخلال فعاليات معرض الكتاب الماضي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مصورة بين الفنانة الشابة، والطبيب خلال احتفالهما بتوقيع كتاب الأخير "مُدمن نجاح" الذي وقعه مؤخرًا بمعرض الكتاب.

Advertisements

وأظهر المقطع المصور، منة وهي توجه التهنئة لـ "غزلان"، بعدما وصفها بمسك الختام، قائلة: "مبروك يا علوشة"، ليرد الأخير: "مش محتاجة تقريه لأنك قريتيه وهو "pdf".

ثم بدأ الثنائي في تبادل القبلات على الهواء، ليطلب منها "غزلان" تقبيل الكتاب أيضًا، حيث ردت منة عرفة، بالقبول على الفور.

صورة بفستان الزفاف ورسالة غامضة

عادت "منة" تثير الجدل منذ عدة أيام، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعدما نشرت صورة جديدة.

وظهرت الفنانة بفستان زفاف منفوش، مرصع بالفصوص اللامعة، جاء بتصميم الأوف شولدر، شفاف من جهة الصدر، دون أن تشير إذا كانت الإطلالة تعود لجلسة تصوير، أو عمل فني، أو بروفة شخصية.

وعلقت "منة" على الصورة، قائلة: "عيد حب سعيد، أتمنى لكم جميعا يومًا سعيدًا مليئًا بالحب والفرح".

وتفاعل الكثير من الرواد مع الصورة التي حصدت العديد من تسجيلات الإعجاب.

ساعات وشاركت "منة" عبر خاصية الاستوري صورة من مشهد فيلم "عايز حقي" تجمع بين الفنانين هند صبري، وهاني رمزي، وعلقت مُشيرة لحساب علي غزلان الرسمي، قائلة: "لما أصحى من النوم وملقكش باعتلي هابي فالنتين".

وتابعت: "إنجز وقول بقى.. وأنا هعمل نفسي متفاجأة".

الأمر الذي يترك الكثير من علامات الاستفهام حول علاقة الثنائي.