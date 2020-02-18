اشترت له توك توك وكلمت هاني شاكر.. كيف دعمت والدة حمو بيكا ابنها؟

"أمي بس اللي بحبها ومفيش حريم سالكة لربها.. بتوع فلوس وبتوع حكايات وليل نهار تفتح بقها"، كلمات غناها مؤدي المهرجانات حمو بيكا مدحًا في والدته في أحد مهرجاناته.

والدة بيكا ظهرت لأول مرة في لقاء عبر قناة "المحور" أثنت على حمو بيكا وقالت: "عامل معايا كل خير" وأنه طيب القلب، "مفيش أطيب من قلبه، مش عشان ابني والله، طب حتى اسألوا عليه البشرية كلها، طيب وابن حلال اللي في إيده مش بتاعه، مراضيني وفاتح بيتي وبيت إخواته وبيت كل الناس اللي شغاله معاه".

وأضافت والدة بيكا، باكية، أنها لا تتفهم سبب الهجوم الشديد على نجلها، "مش عارفة الكل بيحاربه ليه، كله واقف ضد ابني ليه وأبوه راجل كبير وعيان بالسكر، وأخوه شغال في شركة، وهو شقيان من صغره، طول عمري خايفه على بيكا، الدنيا مش مريحاه، والعالم كله حاطط عليه" مؤكدًا أنها ربته وأشقاءه من الحلال.

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وكشفت والدة حمو بيكا عن الدعوة التي تدعو بها لبيكا: "ربنا يكفيك شر ولاد الحرام ويجعل ليك ما عليك يا محمد يا بن حوا وآدم ويجعل الشوية ياما في إيدك ويجعل تدي ومتاخدش وينصرك على مين يعاديك ويكفيك شر ولاد السوء والصحاب"، مؤكدة أن ابنها: "بيعمل الخير ومراضي الغريب والقريب والعالم كله".

وقالت أم محمد والدة حمو بيكا: "عمره ما شكى لي همه ولما كان أرزقي على باب الله وكان بيجي يديني اللي ربنا بيرزقه بيه أنا كنت بحمد ربنا وبقول الحمد لله ومن يوم ما اشتغل الشغلانة دي أنا مش بنام والسكر جالي والضغط جالي وتعبت من القلق اللي أنا فيه على ابني"، مشيرة إلى أنها هي التي اشترت له توكتوك ليعمل عليه: "أنا روحت جبت له توكتوك شُكك".

وتساءلت أم محمد عن سبب هجوم الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية المستمر على نجلها، مؤكدة أنها تواصلت مع شاكر هاتفيًا واعتذرت له وتأسفت عما بدر من نجلها في حقه، "كلمت هاني شاكر مرتين، وحلّفته برحمة بنته، وقُلت له حقك عليَّا أنا ست كبيرة، سامحه المرة دي".

وأضافت والدة بيكا: "يا أستاذ هاني شاكر حقك عليا، أنا باقول لك تاني أنا ست كبيرة وبتأسف لك، وإذا كان ابني غلط فيك معلش أنا آسفة لك، وحياة رحمة الغالية عندك ساعده واقف جنبه"، حيث ذكرت أن نجلها لم يدخل أقسام شرطة إلا على يد هاني شاكر.