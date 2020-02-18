الوشم ينذر بالإصابة بمخاطر صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
قال الدكتور كريستوف ليبيش إن الوشم ينطوي على العديد من المخاطر الصحية؛ حيث قد تؤدي الألوان المستخدمة في الوشم إلى استجابات تحسسية قد تصل إلى حد الإصابة بصدمة تحسسية، والتي تهدد الحياة.
وأضاف طبيب الأمراض الجلدية الألماني أن الألوان المستخدمة في الوشم هي مواد تصل إلى تحت الجلد، ومن ثم قد تستقر في أعضاء الجسم مثل العقد اللمفاوية، ما يرفع خطر الإصابة بالسرطان.
ولتجنب هذه المخاطر الصحية الجسيمة يُنصح بالابتعاد عن الوشم من الناحية الطبية.
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