هكذا تواجهين تطاير الشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت بوابة "هاوت.دي" الألمانية أن تطاير الشعر في كل الاتجاهات يرجع في الغالب إلى جفاف الشعر، مشيرة إلى أنه يمكن مواجهة التطاير بواسطة زيت غني بفيتامين E مثل زيت اللوز أو زيت الأرجان.

كما قد يرجع تطاير الشعر إلى تلفيات صغيرة ببنية الشعر، وفي هذه الحالة ينبغي استخدام مستحضرات بلسم أو ماسك خاصة تحتوي على زيت شجرة "الباباسو" أو خلاصة نبات "الماجنوليا".