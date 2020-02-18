"لو قابلتك بدري كنت اتجوزتك".. ليلى علوي توجه رسالة للفنان أحمد خليل

روى الفنان أحمد خليل، موقف جمعه بالفنانة ليلى علوي أثناء تصوير مسلسل حديث الصباح والمساء، حيث ذكر أنه أثناء تصوير أحد مشاهد المسلسل "ليلى علوي خلصت المشهد وبتجري وبتقول بسرعة عشان أحمد خليل عنده اوردر تاني"، وذلك خلال حواره في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي يُعرض على شاشة "dmc"، مع الإعلامية إسعاد يونس.

وأضاف "خليل"، أن هذا الموقف يدل على الرقي في التعامل والنجومية، فيما ردت عليه ليلى علوي: "أقوم أبوسك ولا أعمل إيه، ولو انا كنت قابلتك بدري شويه كنت اتجوزتك"، فيما رد عليها: "أنت أحلى من رأت عيني حتى اليوم"، وردت: "حبيبي.. والله بحبك أوي".

وأعرب عن سعادته البالغة في العمل بمسلسل حديث الصباح والمساء مع نجوم كبيرة مثل ليلي علوى ودلال عبد العزيز وغيرهم من النجوم الكبيرة، مؤكدًا أنه يحب الفنانة ليلى علوي حب لا يتخيله أحد.