يعالج الهيشان والجفاف.. فوائد مذهلة للموز للشعر

الموز الطازج غني بالمواد المغذية، كما أن له رائحة رائعة أيضًا، وله العديد من الفوائد المذهلة للشعر سواء في الملمس، أو السمك، أو التألق.

يحتوي الموز على السيليكا، وهو عنصر معدني يساعد جسمك على تصنيع الكولاجين ويجعل شعرك أقوى وأكثر سمكا.

للموز أيضًا خصائص مضادة للميكروبات يمكنها أن تشفي فروة الرأس الجافة وتخفف من قشرة الرأس، ويستعرض التقرير التالي فوائد الموز للشعر بحسب موقع "هيلث لاين".

الموز للشعر المجعد

يساعد ماسك الموز في فك تجعد الشعر بسبب ارتفاع نسبة السيليكا في الموز.

يمتص الشعر السيليكا لإنتاج الكولاجين، وهو البروتين الذي يعد لبنة الشعر النطيف والصحي.

غالبًا ما يتم تضمين السيليكون، المرتبط بالسيليكا، في منتجات التجميل مثل بلسم الشعر لمنح الشعر لمعانًا ناعمًا كثيفًا.

عندما تضع الموز على شعرك، فهو يعطيه بريقا لامعا ويقضي على التجاعيد.

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الموز لعلاج قشرة الرأس

لعدة قرون، استخدم قشر الموز والأوراق والزهور والفاكهة نفسها في ثقافات مختلفة كعلاج لمختلف الأمراض، كما أن أجزاء مختلفة من الموز لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للجراثيم.

قد تتسبب أعراض قشرة الرأس في حدوث تهيج وجفاف، بالإضافة إلى مسببات الأمراض الفطرية والبكتيرية.

ماسك الموز لفروة الرأس يضيف رطوبة ويقلل الجفاف، ويخلص فروة رأسك أيضًا من مسببات قشرة الرأس.

الموز لنمو الشعر

يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في الموز أن تضفي على فروة رأسك وشعرك نظامًا دفاعيًا أقوى وتقليل الإجهاد التأكسدي، وهو السبب الرئيسي للشعر الذي يبدو هشًا.

يساعد الموز في جعل بصيلات الشعر أقوى، ونتيجة لذلك يجعله ينمو أطول.