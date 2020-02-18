نسرين طافش تبرز رشاقتها بإطلالة رياضية في أسوان

شاركت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وقد ظهرت نسرين طافش بإطلالة رياضية وهو ما أبرز من رشاقتها وأنوثتها، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها، ومدى جمالها. وعلقت نسرين طافش على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: سعيدة جدًا بتفاعلكم و محبتكم لمسلسل #ختم_النمر و شخصية #مريم #aswan #أسوان .

وظهرت نسرين طافش بنطال باللون الأبيض الأوف وايت، وارتدت عليه تيشرت باللون الابيض، وعليه جاكت من الجينز باللون الثلجي، وهو ما تناسب مع لون بشرتها بشكل كبير. فيما تركت نسرين طافش شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية وناعمة بشكل الويفي، وفيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه. وأكملت نسرين طافش إطلالتها بإختيار بعض اللمسات البسيطة، حيث اختارت حذاء رياضي باللون الأبيض، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

السورية نسرين طافش بإطلالة مثيرة وجرئيه عبر "انستغرام"

أحدث إطلالات الفنانة نسرين طافش