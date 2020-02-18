سمية الخشاب تشعل أنستجرام بفستان اسود من باريس

شاركت الفنانة سمية الخشاب صورة لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام،ـ وقد التقطت سمية الخشاب صورتها وهي داخل ‎ افتتاح مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية في باريس في دورته الأولى، حيث ظهرت بإطلالة كلاسيكية انيقة وجذابة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى أناقتها وجمالها الخلاب.

وظهرت سمية الخشاب بفستان أسود طويلة، بتصميم الكتف والكتف، حيث كشف عن أحد أكتافها، فيما زين الفستان ببعض التطريزات اللامعة باللون السيلفر، وكانت إطلالتها من توقيع مصمم الأزياء أيمن لحموني.

ورفع مصفف الشعر رفايلو توما شعر سمية الخشاب إلى الأعلى، حيث قام بعمل ذيل حصان إلى الوراء ، وهو ما يتناسب مع إطلالتها، مع ترك بعض الخصلات المنسدلة على ظهرها بطريقة ناعمة وانسيابية.

واختارت سمية الخشاب أن تبرز جمال ملامحها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث ابرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع الرموش، فيما أبرزت جمال شفتيها باللون الكشميري.

واكملت سمية الخشاب إطلالتها ببعض الاكسسورات الناعمة ، حيث قامت باختيار حذاء باللون الأسود، مع حقيبة باللون الذهبي، وهو ما تناسب بشكل كبير مع فستانها.

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