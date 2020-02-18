البنطلون الجلد يسيطر على موضة شتاء 2020

القاهرة - لايف ستايل
يعد البنطلون الجلد من الأزياء التى تسيطر على موضة شتاء 2020، ويتميز البنطلون الجلد بأنه متعدد التصميمات التى تتماشى مع مختلف الأجسام، كما أنه يتناسب مع العديد من قطع الملابس والألوان الأخرى. ويعتبر البنطلون الجلد من القطع العملية التي لابد من أن تتوفر فى خزانة كل فتاة بالأخص فى فصل شتاء فهو يتناسب مع درجات الحرارة المنخفضة و يمنحك الشعور بالدفئ.
كما يتسم البنطلون الجلد بأنه يمكن الاعتماد عليها فى الكثير من المناسبات الرسمية والكاجوال أيضا، فهو يمنحك إطلالة عصرية. يتميز البنطلون الجلد بأن يسهل تنسيقه مع القطع الأخرى من الملابس، ونعرض فيما يلى مجموعة من الأفكار البسيطة التى تساعدك فى ارتداء البنطلون الجلد بشكل أنيق.
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