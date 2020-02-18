بسمة بوسيل تخطف الأنظار فى لندن بملابس غريبة

حرصت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل و زوجة الفنان تامر حسنى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورا جديدة لها خلال تواجدها فى لندن.

تألقت زوجة تامر حسنى فى الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستان أسود قصير يصل إلى حدود الركبة ، واتسم التصميم بالقماش غير التقليدي، كما تميز بحزام حول منطقة الخصر كشف عن قوامها الرشيق.

وانتعلت زوجة تامر حسنى حذاء أسود أنيق ذا كعب عالى، فيما أكملت إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم بنفس اللون، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت زوجة تامر حسنى على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الهادئة.

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