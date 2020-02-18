طريقة عمل شوربة جزر بالدجاج في المنزل

حضري على طاولة طعامك الأساسية اليوم، شوربة جزر بالدجاج، الغنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم، في خطوات بسيطة بدلًا من أطباق الشوربة التقليدية. مقادير شوربة جزر بالدجاج صدور دجاج مسلوقة جزر بصل دقيق زبدة مرقة بطاطس كريمة لباني ملح - فلفل أسود Advertisements كزبرة خضراء كرفس زعتر طريقة عمل شوربة جزر بالدجاج يشوح البصل والثوم في الزبدة * تضاف تعفيرة دقيق وتشوح ثم يضاف الجزر وصدور الدجاج المقطعة * في الكبة تفرم حبة البطاطس * ثم تضاف إلى الجزر وتقلب جيدا ثم يضاف الزعتر والكرفس * يتبل الخليط بالملح والفلفل * ثم تضاف المرقة وتترك حتى الغليان ثم تضاف الكريمة اللباني * وتترك حتى تمتزج المكونات وتقدم

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