الموز يدخل في تكوين كيك تلك الوصفة ولا يزينها بحسب، استغلي حب أطفالك لتلك الفاكهة وقدمي لهم الكيكة بطريقة جديدة ومبتكرة. المقادير 2 كوب دقيق. 4 موزات. ملعقة كبيرة بيكينج بودر. ملعقة صغيرة فانيليا. كوب سكر. 1/2 كوب زيت. 3 بيضات. رشة ملح. Advertisements 1/2 كوب لبن. طريقة التحضير يخلط الدقيق مع الفانيليا والملح والبيكينج بودر. يخلط الموز مع الزيت والسكر في الخلاط الكهربي. يضاف خليط الموز على خليط الدقيق ويقلب. يصب الخليط في صينية وتدخل الكيكة الفرن حتى تمام النضج. يترك الكيك لتبرد تماما. تقطع، وتزين بقطع الموز، وتقدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الموز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.