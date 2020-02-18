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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري
تشتكي الكثير من الأمهات من رفض أطفالهن للمذاكرة، ورغبتهم الدائمة في اللعب، وتلجأ الغالبية منهن إلى استخدام العنف في التعامل معهم.
وتذكر صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عددا من النصائح التي تساعدكم في تحفيز أبنائهم على متابعة دروسهم والاستمرار في المذاكرة.
- علمي أبنائك تنظيم المعلومات في المنهج والدروس، حتى يستطيعوا تذكرها سريعًا.
- شجعي أبنائك على عدم استخدام الهاتف أثناء المذاكرة، ولا تستخدمي هاتفك أيضًا معهم أيضًا، أثناء متابعتك لدروسهم.
- علمي أبنائك كيفية التخطيط ليومهم، ما بين المدرسة وأداء الواجب، واللعب، لأن التخطيط الجيد يساعدهم على بناء شخصيتهم.
- تقسيم المهام الكبيرة في الواجب إلى عدة مهام صغيرة، من أجل حلها بشكل أفضل وأكثر راحة، وأقل تعقيد.
- يمكنكم البدء في المهام الأكثر صعوبة، ثم التدرج، للأقل صعوبة، لاستغلال تركيزه في البداية على المسائل الصعبة.
- المناهج الدراسية مبنية على تراكم المعلومات، فمن الأفضل تقسيمها كمهام صغيرة، يمكن مراجعتها على أيام الاسبوع حتى لا ينساها طفلك، أو يجد صعوبة في ممارسة منهجه الحالي.
- تلخيص الدروس، مع كتابة كلمات رئيسية، سيسهل عليهم مراجعة وتذكر الدروس.
- استخدام الرسم والتلوين، والفيديوهات التعليمية لشرح المعلومة، سيجعل عملية المذاكرة أفضل بكثير.
- يمكنكم مذاكرة المعلومات بطريقة سردها مثل القصص، سيساعد أطفالك على ربط المعلومات في سياق واحد مما يسهل في تذكرها.
- التدريبات المتعددة للدروس، تساعد طفلك على فهم المادة بشكل أفضل.
كانت هذه تفاصيل خبر لو بيهربوا من المذاكرة.. أفكار بسيطة لتشجيعهم على عمل الواجب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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