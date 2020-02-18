الامارات | «زراعة كهربائية» تساعد على إفاقة مرضى الغيبوبة

شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة كهربائية» تساعد على إفاقة مرضى الغيبوبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يصعب إفاقة المرضى الذين عانوا غيبوبة لفترة طويلة، لكن دراسة جديدة أوضحت أن استخدام الأقطاب الكهربائية لتحفيز مناطق معينة في الدماغ مرتبطة بالوعي قد يمثل أملاً لهؤلاء المرضى، وسمى الباحثون الطريقة الجديدة وان زيرو. وأجرى الدراسة باحثون من جامعة ويسكونسن - ماديسون، ونشروا نتائجها في دورية نيورون. وتضمنت الدراسة زرع أقطاب كهربائية في أدمغة قردة المكاك، واستخدام تقنية تسمى التحفيز العميق للدماغ. وحفز الباحثون مناطق معينة في أدمغة القردة التي كانت تحت تأثير تخدير، وهذه المناطق هي الأجزاء المركزية والوحشية من المهاد. وعندما حفزوها فتحت القردة عيونها وحركت أطرافها ووجهها وأجزاء جسمها الأخرى، حتى ان علاماتها الحيوية تغيرت. وعندما توقف التحفيز عادت القردة إلى وضع التخدير. ولن يبدأ التطبيق العملي لهذه الدراسة على البشر قبل أعوام عدة. إذ يحتاج الباحثون إلى إجراء مزيدٍ من الاختبارات على القردة ومعرفة إن كانت تستطيع أداء بعض المهام، مثل لعب ألعاب الفيديو، قبل أن تعود إلى وضع التخدير مرةً أخرى، وبعد ذلك اختبار التقنية على حيوانات أخرى للتأكد من فاعليتها قبل اختبارها على مرضى الغيبوبة.

• لن يبدأ التطبيق العملي للدراسة على البشر قبل أعوام عدة.