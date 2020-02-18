الامارات | المنتدى يستشرف مستقبل الابتكار ومساهمة المرأة في تعزيزه

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتدى يستشرف مستقبل الابتكار ومساهمة المرأة في تعزيزه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلّط منتدى المرأة العالمي – دبي 2020 الضوء على مستقبل الابتكار ومساهمة المرأة في تعزيزه وترسيخه كثقافة عمل، وذلك خلال جلسة «الابتكار ونظرة مستقبلية» التي عقدت في منصة المستقبل ضمن فعاليات اليوم الختامي للمنتدى.

شارك في الجلسة متحدثون من هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»: مطر المهيري، المدير التنفيذ للابتكار، عائشة النعيمي مدير تنفيذي في مركز ابتكار الطاقة الشمسية، وهشام إسماعيل باحث أول 4IR، وسامية المضرب خريج فني أول. وأدار الجلسة مروة السيابي المساعد في سكوير باتون بوغز. وركّزت الجلسة على مفهوم الابتكار في مجالات الطاقة النظيفة، حيث استعرض المشاركون تجاربهم في توظيف الابتكارات الحديثة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة الشمسية، بما يسهم في دعم تنويع مزيج الطاقة في دبي وتسريع التحول لاقتصاد قائم على المعرفة، تماشياً مع الرؤية الحكومية في هذا المجال. وقدم المشاركون في الجلسة رؤيتهم لواقع ودور المرأة الإماراتية في المساهمة بفعالية في تعزيز الابتكار.