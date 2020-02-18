الامارات | فيكتوريا بيكهام تطلق «ثورة ناعمة» في لندن

شكرا لقرائتكم خبر عن فيكتوريا بيكهام تطلق «ثورة ناعمة» في لندن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختارت مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام الفساتين السوداء ذات الأحزمة المميزة وأحذية ضخمة ذات رقبة طويلة تغطي الكاحل لمجموعة وصفتها بأنها تحدث «ثورة ناعمة» في أسبوع الموضة في لندن. وافتتحت المغنية السابقة في فريق سبايس غيرلز لموسيقى البوب والتي تحولت إلى مصممة أزياء عرضها بمجموعة من الفساتين السوداء متوسطة الطول، قبل أن تطرح الأبيض والأزرق مع أحذية ضخمة ذات ألوان جريئة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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