الامارات | عشاء لضيوف «منتدى المرأة» في حي الشندغة التاريخي

شكرا لقرائتكم خبر عن عشاء لضيوف «منتدى المرأة» في حي الشندغة التاريخي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت مؤسسة دبي للمرأة، الجهة المنظمة لمنتدى دبي للمرأة، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، الشريك الثقافي للمنتدى، حفل عشاء في حي الشندغة التاريخي على شرف ضيوف المنتدى الذي يحمل هذا العام شعار «قوة التأثير»، وتستضيفه دولة الإمارات في دبي للمرة الثانية، بمشاركة نخبة من القادة وصنّاع القرار والخبراء الدوليين، لمناقشة سبل تحسين أداء وكفاءة السياسات وتطوير شراكات فاعلة لتعزيز دور المرأة وتأثيرها الإيجابي في المجتمع.

حضر حفل العشاء سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وتيريزا ماي، عضوة البرلمان رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، ومستشارة الرئيس الأميركي إيفانكا ترامب، وابنة الرئيس الأوزبكي، عضو لجنة المساواة بين الجنسين في جمهورية أوزبكستان سايدة ميرضيايف، ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، منى غانم المرّي، ومدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، والمدير التنفيذي لمنتدى المرأة العالمي - دبي 2020، لمياء خان. وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، العمق التاريخي لحي الشندغة الذي ظل شاهداً على تطور دبي وتحولها إلى واحدة من أشهر المدن العالمية وأسرعها نمواً، وتابعت سموّها: «يوفر حي الشندغة تجارب ثقافية متنوعة بما يحمله من بعد حضاري وإنساني وقصص ملهمة، كلها عوامل أسهمت في إبراز الوجه الحضاري لمدينة دبي.. فالثقافة من العوامل المهمة لدفع الحوار البنّاء بين الشعوب، وجاء منتدى المرأة العالمي تحت شعار (قوة التأثير) ليعزز هذا المفهوم».

وقالت سموّها: «يحمل هذا المكان ذكريات البدايات الأولى التي انطلقت منها دبي، وقد اُتخذت فيه أهم القرارات، وهو المكان الذي نشأ فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والذي رأى فيه سموّه خلال مرحلة طفولته صورة دبي المستقبل كمدينة عصرية عالمية المستوى. كما شهد هذا المكان اجتماعات مهمة لوضع أُسس المدينة التي ستتحول في ما بعد إلى حاضرة عالمية بكل المقاييس، تميزها قوتها الاقتصادية وحكومة ذات رؤية مستقبلية وإنجازات تميزت بها على الساحة الدولية، وإسهام كبير في دعم القضايا الإنسانية حول العالم. مدينة تعتز بتراثها الثقافي الثري، وتوفر كل أشكال الدعم للمرأة في كل المجالات».

• لطيفة بنت محمد: المنتدى يترجم سعي دبي لإقامة حوار بنّاء حول مستقبل المرأة.