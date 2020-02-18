الامارات | فن الأماكن العامة يثري مشوار الدولة ثقافياً

شكرا لقرائتكم خبر عن فن الأماكن العامة يثري مشوار الدولة ثقافياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد الفنان الإماراتي جلال لقمان أهمية الفن في المساحات العامة، في مسيرة دولة الإمارات من الناحية الفنية والثقافية، فمن خلالها يتم التوجه للناس بالفن، وهذا مهم جداً لتعزيز الثقافة البصرية كي يصبح الفن في متناول الجميع، وبالتالي تكون خطوة لزيادة عشاق الفنون التشكيلية. جاء ذلك في حديثه لـ«الإمارات اليوم» عقب الجلسة التي قدمها في فعاليات منتدى المرأة العالمي، بعنوان «التأثير على المجتمع عبر الفن»، والتي استضاف فيها دنيا السعدي التي تحدثت عن تجربتها مع الفن في المساحات العامة.

واعتبر لقمان أن أهمية الفن في الأماكن العامة تكمن في التأثير الإيجابي على الحالة النفسية للناس، فبعض الأعمال الفنية تتحدث عن التسامح وعن جماليات البلد، وأن عكس هذه القيم من خلال أعمال فنية عامة سيكون لها تأثير إيجابي سيكولوجي ونفسي على الناس. ولفت الى أن الفن العام ولسنوات عدة اقتصر على الرجال، ولكن في هذا العصر وبسبب بعد نظر القيادة في الإمارات هناك الكثير من الفنانات التشكيليات اللواتي دخلن المجال، وهذا يعزز مبدأ المساواة في الامارات والتقييم بناءً على القدرات والمواهب.

وأكد لقمان أن المرأة حين تختار تقديم الفن في الأماكن العامة، ستكون امكاناتها كبيرة، لانها تتحدى نفسها وستتعلم كيف تستخدم الرافعة والشاحنات، موضحاً ان استخدام هذه الأدوات خلال العمل هو الذي يبعد بعض النساء عن رسم الجداريات، مؤكداً ان هذه القيود بدأت تتلاشى.

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وأشاد لقمان بسرعة الإنجازات في الامارات، مؤكداً أن السنة الإماراتية تعادل خمس سنوات لأي بلد آخر، معتبراً ان هناك ترسيخاً حكيماً للموارد الموجودة، وأن دعم الفن في الأماكن العامة لا يجب أن يقتصر على جهات ومؤسسات معينة.

متاح للجميع

تحدثت الفنانة دينا السعدي لـ«الإمارات اليوم» عن تأثير الفن على المجتمع، موضحة أن الفن في الأماكن العامة متاح للجميع، ولا يمكن مقارنته بالمتاحف أو الصالات التي يدخلها ناس محددون، كما أن الفن في الأماكن العامة يمثل هوية المدن، فهو يعزز الهوية لدى سكان المنطقة، ويجعلهم أكثر تعلقاً بالأحياء». ونوهت بأن فن الجداريات مازال طاغياً على الذكور، وفي بعض الدول هناك تقارب، ولكنه في كثير من الأحيان نجد الرجال أكثر عملاً في مجال الجداريات، مشيرة الى ان وجود العديد من العوامل التي تبعد المرأة عن الرسم في الأماكن العامة، ومنها الاحتكاك المباشر مع العامة، وتقلص مستوى الأمان من خلال هذا العمل.