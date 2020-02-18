الامارات | فاطمة بنت مبارك: منتدى المرأة العالمي في دبي مهرجان كبير لدعم وتمكين المرأة

شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة بنت مبارك: منتدى المرأة العالمي في دبي مهرجان كبير لدعم وتمكين المرأة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصفت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، منتدى المرأة العالمي - دبي 2020 بأنه مهرجان كبير لدعم وتمكين المرأة في المجالات كافة.

وقالت سموها إن انعقاد هذا المنتدى الكبير في الدولة هو نتيجة الاهتمام العالمي بما وصلت إليه المرأة الإماراتية من مستويات عالية من التمكين في جميع المجالات، بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الإماراتية للمرأة.

وأكدت سموها أن ما زاد من الاهتمام بهذا المنتدى العالمي والزخم الإعلامي والحضور الكبير له، هو رعاية وافتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لهذا المنتدى حيث يدعم سموه المرأة بكل ما يمكنها من الوصول إلى أهدافها ومشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية في البلاد.

وأضافت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أن الحضور الكبير لهذا المنتدى وهو ما زاد على 3000 شخصية من 87 دولة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم يُعد التجمع الأكبر من نوعه في العالم، بالاضافة إلى قيادات منظمات وهيئات دولية وخبراء دوليين وجمع كبير من المتحدثين أصحاب التجارب الملهمة.

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وأشادت سموها بالجهود التي بذلتها حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وفريقها الذين أشرفوا على تنظيم هذا المنتدى العالمي الكبير للمرأة وتقديم صورة مشرفة عن المرأة الإماراتية وإمكاناتها.

وأوضحت سموها أن استضافة الإمارات لمنتدى المرأة العالمي تؤكد مكانة الدولة مركزاً عالمياً للحوار وتبادل المعرفة والخبرات، وتبرز التزام الإمارات وجهودها الحثيثة في دعم المرأة.

وقالت سموها إن الدعم الذي تحظى به المرأة من القيادة الرشيدة، منذ تأسيس دولة الاتحاد على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والذي أثمر إنجازات نوعية في القطاعات كافة، جعل الإمارات مؤثراً عالمياً في ملف المرأة، مشيرةً سموها إلى أن المبادرات النوعية التي أطلقتها القيادة الرشيدة خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تعزيز مكانة الدولة في تقارير التنافسية العالمية المعنية بالمرأة والتوازن بين الجنسين.

وأكدت سموها حرص مؤسسات الدولة كافة على تكثيف جهودها لتكون الإمارات الأولى عالمياً في ملف المرأة، مشيرة إلى أن الإمارات قطعت بالفعل أشواطاً كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف عبر العديد من التشريعات والمبادرات الداعمة للمرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتصبح في مصاف الدول صاحبة أعلى المعدلات العالمية من حيث التمثيل البرلماني للمرأة، بعد ارتفاع نسبة تمثيلها في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، كما كان لحزمة المبادرات والسياسات التي أطلقها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أثناء اجتماعه العام الماضي في مقر الاتحاد النسائي العام دور كبير في دعم المرأة في المجالات كافة ورفع تصنيف الدولة في المؤشرات العالمية ذات الصلة.

• استضافة المنتدى تؤكد مكانة الدولة مركزاً عالمياً للحوار.