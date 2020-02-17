باحثون يحذرون من تنظيف الأسنان عقب تناول الطعام مباشرة

تنظيف الأسنان من العادات اليومية التي يفعلها الكثيرون، لكن يجب معرفة الوقت الأمثل لإجراء تلك العملية، حتى يجري تنظيف الأسنان بشكل سليم.

كشف الباحثون عن تجارب جديدة أجروها على الأشخاص الذي ينظفون أسنانهم والأوقات المختلفة لهذه العملية، وأوضحوا لماذا لا يجب تنظيف الأسنان مباشرة بعد الطعام، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

وأشار الخبراء إلى أنه يوجد في تجويف الفم العديد من البكتيريا، وهي تتكاثر باستمرار وتتراكم على الأسنان، ومع التنظيف غير المنتظم للأسنان، يكون تأثير البكتيريا سلبيًا على الفم والجهاز المناعي، الأمر الذي يؤدي إلى بعض التقرحات والالتهابات.

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وأظهرت الدراسات أن أفضل وقت لتنظيف الأسنان هو في فترة الصباح بعد الاستيقاظ مباشرة، حيث يجري تنظيف الرواسب (القلح) المتراكم خلال فترة الليل.

ولا ينصح الخبراء بتنظيف الأسنان مباشرة بعد الطعام بفرشاة الأسنان، كون المينا تكون لينة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تجريحها.

وفي وقت سابق، حذر الخبراء من تنظيف الأسنان باستخدام خيوط التنظيف لما تحتويه من مركبات ضارة.