ألوان النيون من أحدث صيحات الأزياء الرجالية

وقدمت دار Versace العديد من التصميمات الجرئية ذات الالوان النيون، والتي ظهر بشكل واضح في العديد من القطع كالمعاطف والسترات بل والبدلات الرجالية ذات الالوان النيون الخضراء.

كما أدخلت Louis Vuitton اللونين الأصفر والبرتقالي بالدرجات النيون في موديلات الكاجول لتظهر بطريقة جريئة وعفوية تعكس لمسة من التجدد والتميز التي تشتهر بها العلامة الفاخرة في أزيائها العالمية.

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