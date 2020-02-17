محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي
"اللانشون" من الوجبات التي يفضلها كثير من الأطفال كسندوتش من بين وجبة الإفطار التي يأخذها معه إلى المدرس، لكنّ بعض الأمهات يخشين الأضرار الناتجة عن الأنواع الموجود بالأسواق.
لذا نقدم لكل طريقة سهلة وآمنة لعمل اللانشون في المنزل، وفقا للشيف نجلاء الشرشابي على قناة "سي بي سي سفرة".
المقادير:
2/1 كيلو لحم مفروم.
- 3بيضات.
-كوب دقيق محمر.
-زنجبيل مفروم.
- قرفة ناعمة.
- ثوم مفروم.
-بصل مفروم.
-مكعبات مرقة لحمة.
-بابريكا.
-زيت.
- فلفل أسود.
طريقة التحضير:
-أحضري كبة وضعي فيها نصف كوب زيت وكوب دقيق محمر، و3 بيضات، ومكعبات مرقة بنكهة اللحمة، وملعقة كبيرة من الثوم المفروم، وبصل مفروم.
- ضيفي البابريكا، وملعقة صغيرة من القرفة، وملعقة صغيرة زنجبيل، وفلفل أسود.
- ضعي اللحمة المفرومة على مراحل على المكونات السابقة في الكبة، ثم اخلطيهم جيدا.
- ضيفي إلى الخليط الدقيق المحمر، واخلطيه جيدا في الكبة.
- اسكبي الخليط في كيس حراري، ثم ضعي عليه ورق نايلون وألمونيوم.
- وبعد ذلك في وعاء به مياه يغلي، اسلقي الخليط في المياه لمدة ساعتين، ثم اتركيه يبرد، ثم قطعيه.
- وبذلك يصبح اللانشون جاهز للتقديم، ويمكن إضافة لون طعام أحمر، زيتون، فلفل أسود كنكهات للانشون.
كانت هذه تفاصيل خبر بمقادير بسيطة وطريقة آمنة.. خطوات عمل اللانشون في المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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