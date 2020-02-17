في التجميل والتلميع والتنظيف.. 5 استخدامات مختلفة لقشر الموز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الموز من الفاكهة المفضلة للكثيرين، فهو غني الغنية بالعناصر الغذائية؛ ويحتوي على فيتامينات ومعادن تقي الجسم من أمراض كثيرة.

لكن هل فكرت يوما في الفائدة الذي ستعود عليك من قشر الموز التي ترميها في سلة المهملات؟.. إليك 5 استخدامات لقشر الموز وفقًا لما ذكر موقعي "healthline" و"thehealthy".

- للعناية بالبشرة:

يمكنك استخدامه لتفتيح البشرة وتقليل التجاعيد، من خلال وضعه على الوجه وفركه، كما يساعد على تقليل انتفاخ العينين، وأيضًا إزالة الحبوب.

- تبييض الأسنان:

قشر الموز يعتبر مضادًا للبكتيريا وتساهم في علاج التهاب اللثة، كما أنه يعمل على تبييض الأسنان من خلال فرك قشرة الموز على الأسنان.

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- للإسعافات الأولية:

احتواء قشر الموز على مضادات الأكسدة يساهم في علاج حروق الشمس ولدغة الحشرات، وذلك بوضعها على المنطقة المصابة لتهدئة الحكة.

ويمكن استخدام الموز أيضا للحد من آلام الصداع عن طريق وضع قشرة الموز مجمدة على جبين الرأس وقشرة أخرى على مؤخرة الرقبة.

- للتنظيف المنزلي:

كما يمكن استخدام قشر الموز في تلميع الأحذية لاحتوائه على عنصر البوتاسيوم الذي يساعد في التلميع، وذلك من خلال وضع قشرة الموز على الحذاء ثم فركها وبعد ذلك يتم مسح الحذاء بفوطة.

يمكنك أيضا تلميع أوراق النباتات من الغبار من خلال وضع قشرة الموز على الأورق المطلوب تلميعها، سيؤدي ذلك إلى إزالة الغبار والأتربة.

- في حديقة المنزل:

من خلال دفن قشور الموز مع النباتات يتم تغذية العناصر الغذائية للنباتات.