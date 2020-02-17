"المسيح خلصني من عبادة الأصنام".. اللبنانية باسمة اعتزلت الفن لتخدم الرب

أعلنت المطربة اللبنانية باسمة، مؤخرا اعتزالها الفن نهائيا، بعد أن كتبت في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذا القرار جاء "لتخدم الرب يسوع"، وقالت في منشورها، "أنا أعلن اعتزالي الفن أحبائي لأخدم الرب من كل قلبي وفكري ونفسي، شكرا ربي يسوع لأنك أعلنت لي مشيئتك".

ويستعرض موقع "هن" خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن المطربة باسمة:

- بمجرد كتابة هذا المنشور، أغلت باسمة حسابها على فيسبوك، واستبدلته بآخر يحمل اسم الولادة، وهو بولا كايروز ترك.

- ولدت في لبنان في يوليو 1973، أي تبلغ من العمر 47 عاما.

- متزوجة من إيلي جبيلي، ولها اثنين من الأبناء هما غايا التي تبلغ من العمر 19 عاما، وجورج البالغ من العمر 15 عاما.

- "وشوشني حبيبي سمعني كلام"، كانت هي انطلاقة باسمة عام 1998.

- جاءت شهرتها من مشاركتها مروان خوري أعمالا فنية.

- أول أعمالها مع مروان خوري هو ألبومها "ذوبني ذوب"، حيث شارك خوري في كتابة الكلمات، والألحان وكان ذلك عام 1999.

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- بعد ذلك تعاقدت باسمة مع روتانا، وهي الشركة التي أنتجت معظم ألبوماتها الغنائية.

- أنجبت بعد ذلك باسمة أبنتها الأولى فابتعدت عن الساحة الغنائية لفترة، ما أوقعها في خلافات مع مروان خوري.

- كانت أغنية "أطلع فيي"، مكتوبة لباسمة، ولكن بسبب اختفائها عن الساحة، أعطاها مروان خوري لكارول سماحة، وتحقيقها نجاحا باهرا، سبب قطيعة فنية بين باسمة ومروان خوري كاتب الأغنية.

- في عامي 2004، و2005، كانت باسمة أصدرت ألبومين بالتعاون مع الملحن سمير صفير وحققت نجاحا وإيرادات كبيرة.

- شاركت في برامج المواهب للأطفال "TalenTeen" عام 2013، و"شكلك مش غريب" على فضائية LBC، ما زادها شهرة حينها كذلك.

- لها في الأسواق حوالي 6 ألبومات غنائية.

- أطلقت كذلك عدد من الأغاني الـsingle.

- تحول حساب باسمة على "فيسبوك"، إلى منشورات دينية كلها، حبا في "يسوع"، وآخر ما كتبته هو، "هو السيد يسوع المسيح الذي خلصني من عبودية الأصنام الروحية والسجن البطيئ والذهن الأعمى السقيم، عذرا منكم الحق يقال لأني أشهد أنني كنت مشلولة روحيا فاقامني الرب وكانت رائحتي موت فعطرني الرب برائحته الذكية وكنت عريان الحق فحررني الرب وكساني بمحبته الأبدية.. وكنت فعل ماضي وصرت وما سأصبح حقيقة ورؤية ومستقبل زاهر لأرض أورشليم الجديدة هللويااا مجدا للرب مين معي يدون تعليقه".