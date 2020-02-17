هجوم حاد على ريهام حجاج بـ"تويتر".. والجمهور: ربنا يكفينا شر كيد النسا

دشن رواد موقع التغريدات القصيرة "تويتر" هاشتاج يحمل اسم "ريهام حجاج ممثلة فاشلة"، حيث تفاعل معه الكثيرون حتى تصدر قائمة "تريندات تويتر".

ورغم تصدر التريند إلا أن السبب الحقيقي خلفه لم يجرى معرفته أو الكشف عنه حتى الآن، ولكن الكثير من المتداولين ربطوا بينه وبين الخلافات القائمة بين الفنانة ريهام حجاج والفنانة ياسمين عبدالعزيز، بسبب زواج رجل الأعمال محمد حلاوة طليق الأخيرة، من الفنانة الأولى.

وانقسمت التعليقات ما بين المدافع عن الفنانة ريهام منها: "ودي تبقى فاشلة إزاي دي.. دي تنجح وتبقى سوبر ستار عافية"، وأيضًا من انتقد وجود الخلافات على "السوشيال ميديا" "أنا مش داخلة اشتم في ريهام.. بس سواء ياسمين أو ريهام عيب اللي بتعملوه في بعض عشان راجل أيا كان ياريت تحلوا مشاكلكم بعيد عن السوشيال ميديا"، وأخر "ربنا يكفينا شر كيد النسا لما يطلع في تريند على تويتر".

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كما أضافت بعض التعليقات: "هو الكلام على إيه حد يفهمني"، و"إيوه إيه الجديد كلنا عارفين كده"، و"هو دا هاشتاج ولا كيد نسا".

طلاق ياسمين عبدالعزيز وزواج ريهام حجاج

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أصدرت بيانا أعلنتخلاله انفصالها عن زوجها، رجل الأعمال محمد حلاوة رسميا، بعد زواج دام عشرات السنوات، رزقت فيه بطفلين، بعد أن تقبلت وضع الزوجة الثانية، لسنوات، وكان الانفصال جاء بعد شائعات انتشرت حول ارتباط حلاوة بالفنانة ريهام حجاج، وبعد ذلك تأكدت الأنباء بأنهما على علاقة ببعضهما البعض وبأنه زوجها.