إميليا كلارك تصدم جمهورها بنحافتها بحفل BAFTA

تميل المملثة الإنجليزية وعارضة الأزياء إميليا كلارك إلى الأزياء البسيطة المصممة بشكل فريد حتى تجمع بين الأناقة و التميز فى آن واحد، وهذا ما أكدته فى أحدث إطلالتها بحفل جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام "بافتا" في نسخته الـ73، والمقام على مسرح ألبرت الملكي بلندن.

وبدت "كلارك" بإطلالة أنوثية ناعمة، مرتدية فستان طويل مجسم كت، زين الفستان بحبات الخرز الراقي، كشف التصميم عن مدي رشاقتها وتناسق قوامها الممشوق بشكل ملفت.

أكملت أناقتها بقراط راقي ولم تتكلف بوضع المكياج بل أكتفت بالكحل وأحمر الشفاه وأعتمدت لم خصلات شعرها للوراء بشكل جذاب.

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