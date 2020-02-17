بالصور.. أنغام تلفت الأنظار بفستان "قطيفة" من توقيع زياد نكد

لفتت الفنانة أنغام الأنظار بإطلالتها، خلال إحيائها حفلها الغنائي، ضمن حفلات الأحمدي بمهرجان فبراير الكويت، في اليوم الوطني الكويتي.

وأطلت أنغام بفستان أخضر اللون، والذي تميز بأنه طويل وضيق، ومصنوع من "القطيفة"، كما أنه مزين بفصوص فضية لامعة، من توقيع مصمم الأزياء زياد نكد.

وعلقت على إطلالتها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، قائلة: "فستان حفلات الأحمدي، باليوم الوطني الكويتي.. أنغام فى الكويت".

رواد "سوشيال ميديا" يشيدون بإطلالة أنغام

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 22 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "زي القمر"، و"إطلالة موفقة"، و"فستان أنيق وراقي ومحتشم"، و"جميلة بجد".

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يشار إلى أنه على نغمات أغنية "انزل يا جميل"، للفنان وليد توفيق، احتفلت المطربة أنغام، بعيد ميلادها الـ48، بأزياء قاتمة اللون، بحضور عدد كبير من المطربين والفنانين وصناع السينما، في يناير الماضي.

وظهرت "أنغام"، في مقطع الفيديو المتداول لعيد ميلادها عبر إنستجرام، والذي لم يتجاوز الـ40 ثانية، بإطلالة سوداء، والتي تميزت بأنها فضفاضة وغير منقوشة، كما أنها بدون أكمام، مع اختيارها مكياج "سموكي" وتسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات.