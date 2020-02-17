منها قلة شرب الماء.. 10 أسباب تصيب الأطفال بالإمساك

يعانى بعض الأطفال من الإمساك في مراحل عمرية مختلفة، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها قلة شرب السوائل وقلة الحركة والتغذية.

وتحتاج الإصابة بالإمساك إلى استشارة الطبيب في حال استمراره لمدة 3 أيام أو أكثر، خاصة إذا كان مصحوباً بآلام في البطن وآلام أثناء التبرز وتصلب البراز وتصلب البطن وفقدان الشهية.

أسباب إصابة الأطفال بالإمساك

قلة شرب السوائل.

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قلة الحركة.

الطعام قليل الألياف الغذائية.

كما أنه قد يرجع إلى أحد الأمراض العضوية مثل قصور الغدة الدرقية أو عدم تحمل اللاكتوز أو التهاب الزائدة الدودية أو انسداد الأمعاء.

أسباب نفسية مثل التوتر النفسي وإيقاع الحياة السريع والمشاكل الأسرية.