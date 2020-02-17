فيديو.. غادة رجب في أول ظهور بعد الزواج: جالي انفصال شبكية في شهر العسل

احتفلت الفنانة غادة رجب، منتصف الشهر الماضي، بزواجها من الشاعر عبدالله حسن، وسافرا بعدها لقضاء شهر العسل، وفي أول ظهور إعلامي لها تظهر المطربة غادة رجب، مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم" بعد غد الأربعاء، حيث أعلنت صفحة البرنامج الرئيسية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت صفحة البرنامج فيديو ترويجي للحلقة، وكتبت: "غادة رجب وعبد الله حسن، في أول لقاء تليفزيوني بعد زواجهما، انتظرونا الأربعاء 9 مساءً في معكم.. منى الشاذلي".

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وفي الإعلان الترويجي للحلقة، بدت غادة رجب سعيدة، مرتدية "دبل جينز"، بنطلون وجاكت، وتحته توب من اللون الأبيض وبوت من نفس اللون، فيما ظهر زوجها بنفس الألوان تقريبا.

وظهرت غادة رجب، سعيدة، ودخلت إلى البرنامج مع زوجها على أنغام الزفة، ثم بدأت في رواية تفاصيل بداية قصة الحب، وكيف تعارفا، كما عرض البرنامج لقطات من الزفاف.

وقالت غادة، إنها تعرضت لإصابة بالغة خلال شهر العسل، حيث عانت من انفصال في الشبكية ولم تستطع الرؤية، ثم غنت أغنية "بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال.