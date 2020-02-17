ضيف شرف.. حقيقة صورة زواج نبيلة عبيد وعبدالباسط حمودة

تلاحق شائعات الانفصال والزواج والطلاق كثير من المشاهير مؤخرا، صورة واحدة كفيلة بأن تطلق سيلا من الأنباء المزيفة، وهو ما حدث في الساعات الماضية، بنشر صورة للفنانة نبيلة عبيد، مع المغني الشعبي عبدالباسط حمودة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بقوة، صورة تظهر فيها نبيلة عبيد، جالسة قبالة عبدالباسط حمودة، مباشرة، فقال البعض إنهما على وشك الزواج، فيما خمن آخرون احتمالية وجود علاقة عاطفية بينهما.

ولكن بالبحث في حقيقة الصور، فهي من زيارة عبدالباسط حمودة، لموقع تصوير مسلسل "نساء من ذهب"، بطولة نبيلة عبيد، والذي من المقرر أن يطرح في رمضان المقبل 2020.

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ويشارك المغني الشعبي، كضيف شرف في المسلسل، لذلك كان من الطبيعي تواجده في لوكيشن التصوير، والتقاط صور تذكارية مع أبطال العمل.

مسلسل "نساء من ذهب"، بطولة نادية الجندي، ونبيلة عبيد، وسهر الصايغ، وهالة فاخر، وهو من إنتاج صادق الصباح.