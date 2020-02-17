بسمة بوسيل بإطلالات سبور استوحي بعض الأفكار

بسمة بوسيل أصبحت تعشق الموضة مؤخرًا، وهذا ما دفعها لإطلاق علامتها التجارية الخاصة بالأزياء، وخلال الفترة الماضية شاهدناها في عدد من الاطلالات ذات الطابع العصري التي اعتمدتها في مختلف المناسبات، ولا سيما في المشاوير اليومية، وبعض هذه التنسيقات كانت موفقة ومواكبة للموضة، وبعضها الآخر بدا مبهرجًا وغير أنيق، وإليكِ بعض صور بسمة بوسيل باطلالات سبور لتستوحي منها بعض الأفكار إن أعجبتكِ.

بسمة بوسيل في تنسيق مميز ذي طابع عصري

شاهدنا بسمة بوسيل في أحد المشاوير اليومية، وقد نسقت لوك عصريًّا وشبابيًّا مواكبًا لأحدث صيحات الموضة، وكان عبارة عن شورت أسود مطاطي نسقت معه توب قطنية بيضاء، ومن فوقها جاكيت رياضي من بالنسياغا Balenciaga وأكملت اللوك بشنطة يد من لويس فويتون Louis Vuitton وحذاء باللون الأحمر ونظارات شمسية شبابية.

اطلالة سبور غير موفقة نستقها بسمة بوسيل

اطلالة أُخرى سبور نسقتها بسمة بوسيل، لكن هذه المرة بدا التنسيق غير موفق، حيث إنها اختارت بنطلون جينز ممزقًا، نسقت معه بليزر طويل باللون الفوشيا، وحذاءً من دون كعب باللون الزهري من غوتشي Gucci، وأكملت اللوك بنظارات شمسية على شكل قلوب، وزينت شعرها باكسسوار بناتي على شكل شريطة وقد بدا اللوك مبهرجًا وطفوليًّا.



لوك سبور جمع بين الأناقة والعصرية اعتمدته بسمة بوسيل

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تنسيق أنيق باللون الأسود شاهدنا به بسمة بوسيل، جمعت فيه بين الأناقة والعصرية، حيث نسقت بنطلونًا أسود بقصة أرجل واسعة، زينت خصره بحزام قماشي باللونين الأسود والأبيض من كابا Kappa مع قميص قصير ذي طابع رياضي، وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ أبيض من كريستيان لوبوتان Christian Louboutin، وحقيبة كتف شبابي من لويس فويتون Louis Vuitton.

بسمة بوسيل باطلالات سبور نسقتها مؤخرًا في مختلف المشاوير اليومية، بعضها أنيق وعصري وبعضها غير موفق، شاهدي الصور واستوحي بعض الأفكار من الاطلالات التي تناسبكِ.

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