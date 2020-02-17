سر مذاق الطعام الهندي.. و7 أطباق تحافظ على صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

انتشرت في الآونة الأخيرة وصفات ومطاعم الأكل الهندي، التي تشتهر بالأطعمة ذات المذاق الشهي والصحي.

لذا نقدم لكم السر وراء المذاق الشهي للأطعمة الهندية، والأطعمة التي تحافظ على لياقة الجسم وفقًا لما ذكر موقعي "wikimonks"و"livinghours".

السر وراء المذاق الشهي

بسبب الشهرة الكبيرة لهذه الأطعمة، بحث عدد من العلماء 2500 من وصفات الطعام الهندي، ووجدوا أن المطبخ الهندي يعتمد على عاملين رئيسين هما "التوابل والنكهات"، حيث تمزج الأطباق الهندية بين مجموعة متنوعة من التوابل والأعشاب والبذور، والعديد من المكونات التي لا تكاد تشبه بعضها البعض فيما يتعلق بالذوق.

ويختار الشيفات التوابل والنكهات المستخدمة في طهي الطعام بعناية شديدة بحيث تكون مميزة، كما أنهم يستخدمون الكثير من مركبات النكهات في طبق واحد التي تعطي مذاقا شهيا مثل: التمر الهندي، والمذاق الناعم للثوم أو المذاق المرير للكركم، ما يعطي نكهة مختلفة تمامًا مع مزيج من هذه التوابل.

يتم وضع تلك النكهات والتوابل بشكل فريد لإنتاج طبق هندي رائع المذاق، ما يجعله مختلفًا عند تناوله.

أكلات تساعد على الحفاظ على صحة الجسم:

- خبز الروتي أو الشاباتي:

يعتبر من أساسيات المائدة في المطاعم الهندية، يصنع من القمح، لذلك فهو جيد للمعدة ومصدر ممتاز للطاقة، حيث يحتوي على كمية كبيرة من البروتينات والأملاح، ويساعد على زيادة مستويات الطاقة التي يحتاجها الجسم لممارسة نشاط يومه، وتحسين وظائف المخ.

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- الأرز:

من الأكلات الرئيسية واليومية لدي الهنود، فهو مهم جدًا حيث إنه غني بالسعرات الحرارية التي تساعد في إنقاص الوزن، ويضاف إليها بعض النكهات والتوابل التي تعطي له مذاق شهيًا.

- الكاري الهندي:

من الأطباق الشهيرة بمذاقها الرائع وتوابله الحار، ويوضع عليه مزيجًا من التوابل المحمصة والزبادي التي تمنحه نكهة فريدة، ويطهي بقليل من الزيت ليساعد على إنقاص الوزن.

- طبق دوكلاس:

يحظى دوكلاس على شعبية كثيرة جدًا في المطاعم الهندية، حيث إنه يطهى على البخار ولا يحتوي على زيوت، ما يجعلها منخفضة السعرات الحرارية بجانب أنها غنية بالبروتينات والألياف، فهي جيدة لمرضى السكري، ويضاف إليها بعض النكهات والتوابل بطريقة فريدة يمنحها مذاقًا رائعًا.

- بانير:

تعتبر شرائح بانير من الأطعمة الصحية التي المفيدة، نظرا لاحتوائها على كمية كبيرة من البروتينات، تساعد على تقوية عضلات الجسم.

- شوربة راسم:

شوربة راسم من الأطباق الشهية التي تُقدم، حيث إنها مزيجًا من الخضروات، مع إضافة بعض التوابل ونكهة الثوم، الذي يساهم كعلاج للإمساك وتنظيم حركة الأمعاء.

- Chutney

تقدم مع الخبز الهندي، وهي عبارة عن صلصلة ممزوجة ببعض الخضرة مثل: كزبرة، نعناع، وهذا الطبق له فوائد صحية لمن يتناوله كالحصول على مناعة ضد نزلات البرد، مكافحة مشاكل الهضم، علاج الإسهال.