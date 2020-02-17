كان يستخدمه الرجال ويُصنع من الخنافس.. مراحل تطور أحمر الشفاه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

منذ عهد الفراعنة، والمرأة تفننت في اختراع وسائل للمكياج وتحديدًا أحمر الشفاه، نستعرض تاريخ أحمر الشفاه واستخداماته وفقًا لموقعي "vintagedancer" و"historyofcosmetics".

بداية صناعته

اكتشف علماء الآثار أن أحمر الشفاه جزء من الحضارة الفرعونية حيث يعود تاريخ اختراعه منذ نحو 5000 عام، كانت المرأة تطحن نوعًا من الأحجار الكريمة وتضعها على شفاها بغرض تجميلها، ثم عمد المصريون القدماء إلى صنع أحمر شفاه من أعشاب البحر واليود والبرومين باللون الأحمر المائل إلى البنفسجي، ولكن هذه المواد كانت سامة وتضر بالجسم كثير.

لذا اعتمدت كيلوباترا تجفيف بعض الأشياء وطحنها لتحولها إلى مادة خام لتصنع منها "الروج"، وصنعته من الخنافس ومسحوق النمل، حيث إن الخنافس تعطي صبغة حمراء داكنة، مع إضافة نمل ومادة مستخرجة من صدف أحد الحيوانات البحرية.

وفي الحضارة الإغريقية صُنع أحمر الشفاه من التوت، وهناك الكثير من المواد التي استخدمت في صناعته، مثل الدهون الحيوانية للبقر والماعز ونخاع الثور وغيرها من الأشياء التي تم الاعتماد.

ومع نهاية العشرينيات، أصبح هناك 1300 علامة تجارية، و350 لونًا مختلفًا من الروج، وتم اختراع أنبوب الروج.

الرجال كانوا يستخدموه أيضًا

كان الرجال والنساء على حدٍ سواء يستخدمون أحمر الشفاه في الزينة، أما في القرن السادس عشر فقد اكتسب أحمر الشفاه شهرة كبيرة بفضل الملكة الإنجليزية الأولى "إليزابيث" التي كانت تتزين عن طريق شمع العسل والزئبق الأحمر.

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تطور استخدامه

على مدار السنين، عمل الكيميائيون على اكتشاف وصفات جديدة لمختلف مستحضرات التجميل، ويمكن العثور على آثار عملهم في الصين واليابان والعديد من البلدان الآسيوية الأخرى، حيث يتم استخدام أحمر الشفاه وغيره من مستحضرات التجميل بشكل كبير حتى اليوم وتنوعت ألوانه من (Geishas الأبيض الشفاف، والأحمر والأسود على سبيل المثال).

أسباب استخدامه قديمًا ليس للتجميل فقط

اعتنق جميع السكان قديمًا مستحضرات التجميل ليس فقط كوسيلة لجعلها أكثر جمالًا، ولكن أيضا كوسيلة لحماية أنفسهم من أشعة الشمس والرياح الصحراوية القاسية، وأصبح أحمر الشفاه جزءًا من الملابس اليومية الطبيعية، باستثناء أفقر الطبقات التي لم يكن لديها أموالًا لشراء مستحضرات تجميل أرخص.

وكانت مستحضرات التجميل وخاصة أحمر الشفاه غير موجودة في أوروبا تقريبًا بسبب الاقتصاد السيئ والحروب والافتقار إلى التقدم العلمي والأزياء، والعزلة عن آسيا وإفريقيا.

انتشار "الروج"

التعميم الحقيقي لأحمر الشفاه لم يصل إلا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين مع وجود الثورة الصناعية وظهور صناعة الفيلم والتصوير الفوتوغرافي، منذ 1920، تمكن أحمر الشفاه وأنواع أخرى من مستحضرات التجميل من الانتشار في جميع أنحاء العالم، لتصبح أساس الموضة الحديثة.

أنواع أحمر الشفاه

- أحمر الشفاه غير اللامعة، يحتوي على المزيد من عوامل التعبئة مثل السيليكا ولكن ليس لديها العديد من المرطبات للشفاه.

- أحمر الشفاه اللامع، يحتوي على المزيد من الزيوت لإضفاء لمسة لامعة على الشفاه.

- أحمر الشفاه الكريمي، يحتوي على شموع أكثر من الزيوت كما يحتوي أيضًا على زيت السيليكون، الذي يحكم الألوان على الشفاه.