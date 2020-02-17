الكحول والثوم.. "الصحة" العالمية تكشف 10 خرافات للوقاية من "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

قالت منظمة الصحة العالمية إن مجففات اليد ومصابيح الأشعة فوق البنفسجية لا تقتل فيروس كورونا، مؤكدة أن هذه الأفكار مجرد خرافات لا أساس لها من الصحة.

وانتشر عدد من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن استخدام الهواء الساخن لمجففات اليد لمدة 30 ثانية يمكن أن يقتل أي فيروسات على اليد.

وأوضحت المنظمة العالمية، 10 من أكبر الخرافات التي لاقت انتشارًا حول العالم، وتأثيرها على الفيروسات، وفقًا لما ذكر "ديلي ميل".

- مجففات اليد لا تقتل فيروس كورونا.

- مجففات اليد لا يمكن أن تقتل البكتيريا المسببة للفيروس.

- أكل الثوم لكنه صحي بشكل عام، لأنه يحتوي على بعض المضادات للبكتيريا.

- زيت السمسم لا يمنع "كورونا" من دخول الجسم.

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- الماسحات الضوئية التي تستخدم في المطارات للكشف المبكر عن الأمراض، لا يمكنها كشف الفيروس، لأن المرض تظهر أعراضه خلال يومين إلى 14 يومًا.

- تلقي الطرود الصينية، لا يمكنها نقل الفيروسات لأنها لا تعيش لفترات طويلة عليها.

- الفيروس لا ينتقل من خلال الحيوانات الأليفة، حتى الآن لا يوجد دليل على ذلك.

- لقاحات الالتهاب الرئوي لا تحمي من الإصابة بالفيروسات.

- الاستنشاق بالماء المالح، لن يحميك من الاصابة بالفيروس.

- رش الكحول أو الكلور على الجسم، لكن هناك بعض المطهرات القوية التي يمكنها قتل الفيروسات من على الأسطح، إلا أنها لا تستخدم على الجلد لخطورتها.

وأكدت منظمة الصحة العالمية ضرورة الحفاظ على اليد نظيفة دائمًا، وغسلها بالماء والصابون، وتطيرها بالكحول بشكل دائم، بعد ملامسة الأسطح أو الحيوانات.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا 58182 حالة بنهاية أمس الأحد فضلا عن 1696 حالة وفاة في الصين.