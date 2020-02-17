كارول سماحة إطلالات جريئة وفساتين سهرة غريبة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2020 07:42 مساءً - كارول سماحة من النجمات اللواتي يعشقن التجدد والتغيّر، ولهذا ومع كل غنية تقدمها نراها في نمط مختلف من الاطلالات والمظهر الخارجي، وحتى مع تقدمها في السن نجحت دائماً في الحفاظ على تألقها وعلى أسلوبها العصري الذي ميّزها عن غيرها من باقي الفنانات، ومؤخراً رصدنا لها عدد من الاطلالات الجريئة وفساتين السهرة ذات التصاميم المبتكرة والخارجة عن النمط الاعتيادي التي اختارتها لحفلاتها على المسرح وعلى السجادة الحمراء واليك بعض الأمثلة على ذلك.



كارول سماحة في فستان مبتكر تزينه قبعة:

فستان مبتكر مزين بقبعة اختارته كارول سماحة



من اطلالات كارول سماحة المفلتة في الفترة الماضية كانت في هذا الفستان ذو التصميم المبتكر الذي اختارته من مصمم الأزياء اللبناني الشاب جان لويس صبجي Jean Louis Sabaji باللون الفضي الميتالك وبقصة ضيقة ناسبت قوامها الرشيق، وماميز هذا الفستان هو القبعة التي غطت بها كارول شعرها والتي أعطت اللوك لمسات عصرية بشكل عام.

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فستان مبتكر بلمسات مستقبلية اعتمدته كارول سماحة:

كارول سماحة في فستان بتصميم عصري



اطلالة ملتفة ثانية من توقيع جان لويس صبجي Jean Louis Sabaji اختارتها كارول سماحة وقد حملت هذه المرة طابع عصري مستقبلي وكانت عبارة عن فستان من قماش الشيفون الميتالك باللون البنفسجي، قماشه مجمع على طريقة البليسيه ولها فتحة طويلة على الساق والمفت في التصميم هو الكم البراق والذي ذكرنا بذراع الرجل الآلي بشكل أو بآخر.

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اطلالة ذهبية اختارتها كارول سماحة:

فستان ميتالك باللون الذهبي اعتمدته كارول سماحة





لاحظنا أن كارول سماحة كانت ميّالة في الفترة الأخيرة لاعتماد موديلات الفساتين بقصة الكتف الواحد والتي توحي بالقوة والجاذبية، مثل اطلالتها هنا التي اختارت فيها فستان ذهبي من قماش الميتالك اللامع بقصة الكتف الواحد ذات الطابع الدراماتيكي وقد بدت فيه مشرقة ومتألقة.

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فستان من الترتر البراق اعتمدته كارول سماحة على المسرح:

فستان براق كتف واحد اختارته كارول سماحة على المسرح





فستان ثان بقصة الكتف الواحد اختارته كارول سماحة مؤخراً لاحدى حفلاتها على المسرح مصنوع من قماش الترتر البراق الملون، تصميمه ضيقة وله فتحة طويلة على الساق وكانت قد نسقت معه صندل كعب عال باللون الذهبي.



اطلالات جريئة وخيارات عصرية وغير اعتيادية من موديلات فساتين السهرة اعتمدتها كارول سماحة مؤخراً في مناسبات مختلفة، شاهدي الصور وأخبرينا رأيك بهذه الاطلالات.

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