أجمل إطلالات نوال الزغبي في بداية 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2020 07:42 مساءً - تتألق الفنانة نوال الزغبي في إطلالاتها المختلفة بتنسيقات متنوعة مفعمة بالأناقة والجمال، واليوم جمعنا لمتابعات إطلالاتها، وجمهورها عامةً، أجمل إطلالات ظهرت بها في الشهر الأول من 2020. تابعي المزيد : أزياء براقة بتصميمات متنوعة بأسلوب نوال الزغبي نوال الزغبي بإطلالات كاجوال نوال الزغبي تلهمك إطلالات أنيقة لـ 2020

عن الإطلالات الكاجوال، ظهرت نوال بشورت سكري وتيشيرت برتقالي، مع معطف أسود لزيٍّ شبابي منطلق، ونسقت معطفاً سكريّاً وبلوزة برسمة قلب مع شورت من الجينز وحذاء أسود رياضي لإطلالة كاجوال بسيطة، وارتدت بنطالاً أسود، وبلوزة فوشيا بسيطة لخيار أنثوي، وتزينت ببنطال أسود وبلوزة سوداء لامعة بفصوص فضية بسيطة. Advertisements نوال الزغبي بإطلالات السهرة نوال الزغبي تلهمك إطلالات أنيقة لـ 2020

وظهرت بمعطف أسود قصير مزيّن بفرو، وللحفلات البسيطة تجملت بفستان أسود قصير ولامع مصمم بقصة للخصر وأكمام، واختارت تنورة من الجلد البني وبلوزة جلد بنية بدرجة أفتح، وتألقت بفستان أبيض قصير مزيّن من الأعلى بسلسلة فضية، ومن الأسفل بقصة ناعمة، وللحفلات الأكثر ضخامة تأنقت بفستان كحلي طويل مصمم بفتحة جانبية وأكمام طويلة وذيل لخيار فخم، وتميزت بفستان طويل وضيق، تكسوه اللمعة ويزينه حزام للخصر. تابعي المزيد : أحدث إطلالة لنوال الزغبي بالأزرق

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