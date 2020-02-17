الأخوات كارداشيان وجينير في إطلالات مختلفة وكيندل الأكثر تواضعاً

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2020 07:42 مساءً - شاهدنا مؤخراً، وخلال يوم واحد الأخوات كارداشيان Kardashian وجينير Jenner في إطلالات متنوعة حيث كان لكل منهن مشاريعها الخاصة ومناسبتها التي حضرتها، وقد لاحظنا أن جميعهن اعتمدن تنسيقات أزياء لافتة ومترفة باستثناء كيندل Kendall التي شاهدناها في إطلالة بسيطة ومتواضعة، فمن برأيك كانت صاحبة الإطلالة الأجمل؟ شاهدي الصور مع التفاصيل وأخبرينا.



كايلي جينير في فستان أسود من بوتيغا فينيتا:

كايلي جينير في فستان جلد من بوتيغا فينيتا



شاهدنا كايلي جينير Kylie Jenner في أحدث إطلالاتها وقد اختارت فستان ميدي من الجلد باللون الأسود من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta قصته ضيقة مع أكمام طويلة وياقة عالية، وقد نسقت معه صندلاً أسود له شرائط لافتة على الكاحل.

تابعي المزيد : إطلالات كايلي جينر على السجادة الحمراء في عيدها الـ 22



كلوي كارداشيان في تنسيق في الجينز:

كلوي كارداشيان نسقت لوك كاجوال في الجينز



كلوي كاراشيان Khloe Kardashian نسقت لوكْ صباحياً، وقد اختارت فيه بنطلون جينز بخصر عال باللون الأزرق نسقت معه قميصاً أبيض بتصميم أنيق، وأكملت اللوك بحذاء رياضي وحقيبة خصر كلاهما من ديور Dior وأضافت لمسات عصرية من خلال القبعة والنظارات الشمسية.

تابعي المزيد : كلوي كارداشيان تخسر الكثير من الوزن وإطلالاتها الجريئة تكشف ذلك!



كورتني كارداشيان في بدلة من الجلد البني:

كورتني كاراشيان أنيقة في بدلة باللون البني



كورتني كارداشيان Kourtney Kardashian بدت غاية في الأناقة في إطلالة مميزة اختارت فيها بدلة رسمية من الجلد باللون البني مؤلفة من بنطلون وتوب وجاكيت بليزر طويل، وقد نسقت معها حقيبة كلاتش كبيرة ومعرقة.

Advertisements

تابعي المزيد : الكارداشيان يتخلين عن كيندل ويعتمدن أجرأ الإطلالات



كيم كارداشيان في إطلالة مشرقة بالأصفر:

كيم كارداشيان في اطلالة باللون الأصفر



أما كيم كارداشيان Kim Kardashian فمثل العادة اختارت إطلالة لافتة لإحدى المناسبات المسائية، وكانت عبارة عن توب ياقة عالية من الجلد باللون الأصفر الهادئ مع تنورة ميدي من الجلد أيضاً لكن باللون الأصفر الداكن الغني، وأكملت اللوك بصندل كعب عال باللون الذهبي الميتالك.

تابعي المزيد : حفل واحد يجمع كيم وكلوي وكايلي في إطلالات جريئة



كيندل جينير في إطلالة متواضعة في الجينز الرمادي:

كيندل جينير في اطلالة في الجينز الرمادي



من المعروف عن كيندل جينير Kendall Jenner أنها تعشق الإطلالات المريحة والكاجوال للمشاوير الصباحية، وهنا شاهدناها في لوك بسيط اختارت فيه بنطلون جينز رمادي بقصة أرجل مستقيمة نسقت معه كارديغان ناعماً وحذاء كونفرس Convers باللونين الأسود والأبيض وحقيبة يد صغيرة من الجلد الأسود.

تابعي المزيد : لن تصدّقي غرابة إطلالات كيندل جينر مؤخرًا

شاهدي بالصور إطلالات الأخوات كارداشيان Kardashian وجينير Jenner المتنوعة في مناسبات مختلفة واختاري برأيك الإطلالة الأجمل والأكثر أناقة.