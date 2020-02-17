عبايات أنيقة برسومات الورود لاطلالة شبابية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2020 07:42 مساءً - من الصيحات الأنيقة التي تعتمدها الصبايا بموديلات العبايات هي التصاميم برسومات الورود، لاطلالة أكثر شبابية، تناسب الكثير من المناسبات المختلفة، سواء كانت مع التطريزات البراقة، أو الرسومات البسيطة وغيرها.

وإليكِ مجموعة موديلات عبايات أنيقة برسومات الورود من وحي الفاشينيستا وماركات العبايات، اختاري منها ما يناسبكِ.

العبايه مع الجيوب الكبيرة وتطريزات لافتة بالخرز

العبايه مع الجيوب الكبيرة وتطريزات لافتة بالخرز





موديلات العبايات مع الجيوب الكبيرة من التصميمات الأنيقة التي ننصحكِ باعتمادها في 2020، فما بالكِ إن كان مع تطريزات لافتة على منطقة الجيوب، لاطلالة راقة وغير تقليدية، كهذا الموديل من remzo abaya، للعبايه باللون الأزرق الكلاسيكي، تناسب كل الصبايا، يمكنكِ معها ارتداء الحجاب باللون الأبيض، أو الكحلي الفاتح لاطلالة متناغمة.

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العبايه مع تطريزات الورود البارزة مع الياقة العريضة

العبايه مع تطريزات الورود البارزة مع الياقة العريضة





أما هذا الموديل من sj desiign للعبايه المعطف مناسبة أكثر للعشاء، لاطلالة كلاسيكية فخمة، مع التطريزات البارزة على الأورغانزا اللامعة برسومات الورود الشبابية، لاطلالة أصغر سنًا دائمًا.

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العبايه مع تطريزات الورود الملونة

العبايه مع تطريزات الورود الملونة



بينما العبايه من ananline هي الأكثر شبابية، وملائمة كذلك لأوقات النهار، مع رسومات فروع الشجر الملونة على أحد جانبي العبايه، وكذلك على منطقة الأكمام.

مع هذا الموديل اعتمدي تنسيق شنط ناعمة وأنثوية بألوان مخملية لاطلالة أكثر بساطة، مع أحذية الميول المفتوحة باللون الأسود.

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العبايه مع التطريزات الفضية على الأكمام

العبايه مع التطريزات الفضية على الأكمام





اختارت الفاشينيستا آمال الانصاري موديل راقي للعبايه باللون الأزرق، مع التطريزات الفضية على الأكمام، مناسبة للصبيّة الجريئة إن اخترتيها بالنهار، ولكنكِ ستبدين أكثر بساطة ونعومة بمناسبات ما بعد الظهر، مع تنسيق بسيط للحجاب الأبيض، وأحذية النود أو الموديلات الشفافة.

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