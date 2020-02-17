تنسيق البوت الأسود على ستايل النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2020 07:42 مساءً - البوت الأسود ترند في شتاء كل عام. بوت الكاحل، والـ chunky، وبوت فوق الركبة، الجلد، والشمواه... كلّها موديلات لا تبطل، لكن يحرص المصممون كل عام على تجديد التصميمات. أحذية الشتاء يجب أن تكون مريحة، ومقاومة للإنزلاق، وأنيقة في الوقت نفسه. لنرَ كيف تقوم النجمات بتنسيق البوت... بطريقة يمكن أن تستفيدي منها لشتاء 2020. بوت على تنورة، وجينز، وبنطلون، وحتى فستان.

بوت فوق الكاحل باللون الأسود

آنا ونتر



من قال إنّ بوت الكاحل لا يتم انتعاله مع تنورة طويلة؟ بالعكس كثير من النجمات رأيناهنّ في ستايل الشارع ينتعلن بوت الكاحل مع فستان طويل أو تنورة طويلة. حتّى يمكن تنسيق بوت الكاحل على فستان طويل مع معطف مطبّع بطبعات النمر بالأبيض والأسود؛ الفستان الأخضر ذو اللون الواحد مع المعطف والبوت يشكّل تنسيقه غاية في الأناقة هنا، بحسب اختيار إحدى أهم صحافيات الموضة في العالم، آنا وينتر.

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البوت الأسود الـ Chunky

كيندال جينر

شوهدت النجمة كيندال جينر في مدينة نيويورك بحذاء برادا Chunky أسود. الأحذية الضخمة ترند في شتاء 2020 للتنقل في الشوارع. كيندال نسّقت مع البوت الأسود جينز كلاسيكيًّا أزرق فاتحًا، وبلايزر بسيطة وياقة مدوّرة، وحقيبة الكتف على غرار ستايل التسعينيات. حذاؤها الـ chunky كانت قد ارتدته زميلتها جيجي حديد منذ فترة. وهذا يؤكد تصدّره الموضة، وهذا خبر مفرح للسيدات؛ فهو مريح، وأنيق ويمنع الإنزلاق في الشتاء.

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بوت الكاحل مع الكلسات موضة

جيجي حديد

من المعروف إنسجام النجمة جيجي حديد مع موضة تومي هيلفيغر بخاصة منذ بدء التعاون بينهما في مجموعة TOMMYxGiGi. الطرفان يشكلان ثنائيًّا رائعًا في الموضة. في هذه الصورة، ظهرت عارضة الأزياء بعرض لتصميمات تومي هيلفيغر بستايل التسعينيات بطريقة مثيرة. معطف طويل مقطّع بالكاروهات مع شورت جينز وكلسات فوق الركبة مع بوت للكاحل. هذه الاطلالة سنراها كثيرًا هذا الموسم على أجساد العارضات والنجمات.



بوت أسود فوق الركبة

نيومي كامبل

شارفت عارضة الأزياء نيومي كامبل الخمسين من عمرها، ولا تزال أيقونة الموضة، وتعرض لأهم المصممين على أهم منصات العروض. تبدو هنا خلال عرض لموسكينو وإيتش اند أم بطلّة لمّاعة تليق بالسهرات. الطلّة اعتمدت بشكل أساسي على الاكسسوارات من الحذاء للسلاسل الضخمة والحزام؛ كلّها ترند في 2020. تم اختيار بوت فوق الركبة مع سلاسل ليليق بالفستان القصيرة.