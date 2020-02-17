كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2020 07:42 مساءً - الصبايا قصيرات القامة يعتمدن على اختيار موديلات أنيقة تمنحهن اطلالة أطول دائمًا، لاسيما بموديلات الفساتين السواريه للمناسبات الكبيرة والمهمة، ولهذا اخترنا لكِ الخليج 365.نت مجموعة من فساتين سواريه للقصيرات المحجبات لاطلالة مميزة، من وحي مدونات الموضة المحجبات.





فساتين مفنوشة مع التصميم الطبقي

الفساتين المفنوشة مع التصميم الطبقي





كثيرًا ما تحدثنا عما تفعله الفساتين الطبقية باطلالة الصبيّة قصيرة القامة، وتمنحها مظهر أطول من الواقع، كهذا الفستان من الفاشينيستا منة السوني، بألوان زاهية ومختلفة للأزرق السماوي، مع التطريزات اللامعة، مناسبة أكثر للحفلات الكبيرة، والمناسبات التي تبحثين فيها عن اطلالة لافتة للأنظار.

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فساتين ميدي طويلة مع الأكمام المنفوخة

الفساتين الميدي الطويلة مع الأكمام المنفوخة





الصبيّة قصيرة القامة ترغب دائمًا في إبعاد الأنظار عن منطقة الساقين، لهذا سيناسبكِ الفساتين مع الأكمام المنفوخة، التي تخدع العين، كهذا الموديل من الفاشينيستا سالي عاشور، مع صيحة البولكا دوت الرائجة بشكل كبير هذه الفترة.

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فساتين من خامة الساتان الناعمة مع الموديل المنفوش

الفساتين من خامة الساتان الناعمة مع الموديل المنفوش



أما سحر فؤاد فقد اعتمدت على موديل أكثر بساطة، لتركز على اللون الأزرق البترولي مع خامة الساتان الحريرية، منفوش قليلًا من الجزء السفلي، لهذا فهو مناسب لقصيرات القامة، ومع الكعب العالي ستبدين أطول بكثير.

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فساتين بسيطة بتدرجات الألوان

الفساتين البسيطة بتدرجات الألوان





أعجبنا هذا الفستان من الفاشينيستا ظهيرة، باعتماد الموديل الطبقي أيضًا، ولكن الاختلاف هذه المرة باختيار تدرجات مختلفة من لون السومون الأنثوي، لاطلالة خادعة للعين، تبدين بها أطول وأنحف، مع بروز الخصر كذلك.



بهذا الألبوم إليكِ فساتين سواريه للقصيرات المحجبات.

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