أقراط ذهب أصفر 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2020 07:42 مساءً - تبقى الأقراط القطع الصغيرة الأكثر تاثيرًا على اطلالة المرأة، بخاصة مع التصميمات الجديدة بالحجم الصغير للأقراط الذهبية عام 2020. فقد شهد هذا الموسم، ومنذ بداية الصيف، ندرة التصميمات البسيطة، والتوجّه إلى إضافة منحوتات وتصميمات كالأصداف، والنقود المعدنية، وبعض التصميمات أتت في دلالة تاريخية عبّرت عن حضارة البلد المنشأ. بعض التصميمات أتت حديثة ومواكبة للموضة، تصميمات BottegaVeneta على سبيل المثال، شهدت إبداعًا على يد مديرها الفني وزز دانيل لي، كذلك تصميمات جوناثان أندرسون لدار جي دبليو أندرسون، بالإضافة إلى تصميمات لورا لومباردي وغيرها ممن قدموا أجمل التصميمات. في جولة على أجمل الأقراط الذهبية، إليكِ ما أخترناه لتتزيّني به عام 2020.



أقراط ذهب أصفر فاخرة

فالنتينو

عندما نذكر الذهب الأصفر الفاخر، لا بدّ من التوجه للمصم فالنتينو، والمصمم PyotrAxenoff الذي إستوحى إلهامه من عظماء روس في سن مبكّرة، حيث كان مفتونًا بتأليفات تشايكوفسكي، وروايات بوشكين، وأزياء الباليه في بافلوفا ونيجينسكي. تقع صالة العرض الخاصة به داخل القصر المركزي لحرب Tolstoy’s War and Peace، وتتميز بتصميمات فاخرة.

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أقراط ذهب أصفر من فن العمارة

تصميم نيكوس كوليس



يجد نيكوس كوليس الإلهام في عظمة العمارة اليونانية الشهيرة بمزج الأشكال والمواد، وتفسير الأرواح والتقاليد، ومتابعة الجديد وتبجيل الماضي. ويشرح المصّمم كوليس: "كلها عناصر من الهوية اليونانية وتنعكس في إبداعاتي". التصميمات تأتي مع هندسات مقطعة بدقة مع الأحجار الكريمة. أسعار الأقراط لهذا المصمم بآلاف الدولارات.



أقراط ذهب أصفر ثراثية

تصميم سليم مزنر

لعلّ أجمل مصدر هنا هو تصاميم سليم مزنر الذي يركّز على الأهمية التاريخية لبيروت، حيث ولد ونشأ على يد عائلة من صانعي الذهب، وتعرض التقنيات التقليدية في صنع المجوهرات. طريقة نحته للمجوهرات، كما الألوان الرائعة لتصميماته تعطي صورة عن تاريخ بيروت. يقول مزنر: إنّي أتنفس روح بيروت، وطاقاتها للحرية، والثورة، والعنف، والحب، في دمي.

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أقراط ذهب أصفر راقية



منذ تاريخ تأسيس دار الأزياء الباريسية "شانيل "عام 1909 على يد غابرييل "Coco" Chanel، وهي مميّزة في صناعة الهوت الكوتور والمجوهرات الراقية. في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، أطلقت شانيل أول مجموعة مجوهرات راقية مستوحاة من الأبراج تضمنت هذه التصميمات الرائعة، قلادة هامشية يمكن ارتداؤها أيضًا على شكل تاج، وبروش من الماس على شكل نجمة، وقلادة "Comète" الرائعة بنجمة من الماس في أحد الطرفين وسلسلة من الماس في الطرف الآخر.

أقراط ذهب أصفر: فن وإبداع

شوبارد

يقوم الحرفيون الرئيسيون في شركة شوبادر التي يقع مقرها في جنيف، باختراع إبداعات كجزء لا يتجزأ من تقاليد المجوهرات الراقية الفخمة. يمتزج إبداع الرئيس المشارك لشركة شوبارد والمديرة الفنية كارولين شوفيلي، بسلاسة مع الحرف الفنية لنحاتين وعجلات الشمع المفقود والمجوهرات، والجواهرجيين، وجواهر الأحجار الكريمة. في ورش شوبارد، يبدأ كل شيء بقصة الأيدي، وقصص الفنانين المحترفين والمبدعين في المصنع الذين يطبّقون مهاراتهم على هذه الإبداعات الاستثنائية على التوالي.



أقراط ذهب أصفر من فن الطبيعة

مستوحاة من الطبيعة والرقص والخيال، تتميز مجوهرات Van Cleef&Arpels بمزيج مميز من الشعر والتجدّد. قطع مجوهرات فان كليف مصنوعة من مواد ثمينة ومعادن تفي بمعايير الاختيار الصارمة. بناءً على خصائصها، تتطلب بعض الموادعناية خاصة.