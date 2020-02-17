تقشير البشرة خطوة ضرورية لنضارتها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2020 07:42 مساءً - تتعرّض البشرة يومياً إلى الكثير من العوامل البيئية التي تؤثر في نضارتها وتترك بعض الرواسب على سطحها، بالإضافة إلى عوامل أخرى صحيّة وعادات يومية تؤدي إلى تلفها وفقدانها النضارة.



تساعد عملية تقشير البشرة في إزالة الخلايا الميتة عن سطح الجلد ما يجعله يبدو أكثر حيوية ونضارة. كما تحفّز عمليّة التقشير تجدّد الخلايا التي تميل إلى التباطؤ مع مرور السنين.



في ما يأتي أبرز أنواع كريمات تقشير البشرة التي يمكنك استخدامها للحصول على بشرة نظيفة ونضرة.



Dior Hydra Life Time To Glow Ultra Fine Exfoliating Powder

Dior Hydra Life Time To Glow Ultra Fine Exfoliating Powder



قدّمت علامة ديور مستحضر التقشير هذا بتركيبة مسحوق بودرة لطيف، يتحوّل إلى رغوة خفيفة تساعد في تطهير البشرة وتنظيفها من الأعماق، فهو يعمل كمقشّر طبيعي يمنحك احساساً بالانتعاش بفضل رغوته الناعمة ورائحته الزكيّة التي تبعثها بذور اللوتس التي تدخل في تركيبته.

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CHANEL Sublimage Les Grains De Vanille

CHANEL Sublimage Les Grains De Vanille



مجموعة SUBLIMAGE Cleansing هي مجموعة من مستحضرات العناية بالبشرة والتطهير الفريدة والمتكاملة مع مواد غنيّة تساعد في تنظيف البشرة وإنعاشها. تأتي بتركيبة الجل الناعم الغنيّ ببذور الفانيليا وحبّات الجوجوبا، التي تمتد بسهولة على البشرة لتقشيرها وإزالة الخلايا الميتة والشوائب.



Sisley Gel Nettoyant Gommant Pour le Visage

Sisley Gel Nettoyant Gommant Pour le Visage



يأتي مستحضر التقشير من سيسلي بتركيبة الجل الغنيّة بجزيئيات صغيرة تساعد في تقشير البشرة بلطف وتنشيط الدورة الدموية فيها. يتألف من خلاصة النباتات الطبيعية كالليمون، وعشبة رعي الحمام عشبة اللافندر.

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La Mer The Replenishing Oil Exfoliator

La Mer The Replenishing Oil Exfoliator



غنيّ بالسكر وملح البحر، هذا المزيج الذي يعمل على تطهير البشرة من الأعماق وإزالة الرواسب عن سطحها، كما يساعد في تنشيط الدورة الدموية وتحفيز عملية تجدّد الخلايا. وبفضل غناه بالزيوت الطبيعية، يغذي مستحضر لامير البشرة ويزيد من حيويّتها ويحميها من أعراض الشيخوخة المبكرة.



La Prairie Cellular Mineral Face Exfoliator

La Prairie Cellular Mineral Face Exfoliator



يتكوّن هذا الجل الفاخر والشفاف من مساحيق الأحجار الكريمة الغنية بالمعادن، وروز سنتيفولا، بالإضافة إلى مكوّنات حصرية بعلامة لابريري. يزيل الخلايا الميتة ويعيد النضارة والنعومة إلى البشرة. وبفضل تركيبته الناعمة يمكن استخدامه مرة أو مرتين في الأسبوع حتى على بشرة جافة وحساسة.

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