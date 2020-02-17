تسريحات شعر قصير من النجمات العالميات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2020 07:42 مساءً - رغم أن الشعر الطويل يعكس مظهرا أنثويا رومنسيا بامتياز، فقد برزت في الآونة الأخيرة صيحة تسريحات الشعر القصير التي حملت الكثير من الجرأة والتجدّد في إطلالات اللنجمات العالميات. واللافت انها لم تقلّ أنوثة وجمالا مقارنة بتسريحات الشعر الطويل.



إليكِ أبرز تسريحات الشعر القصير من وحي النجمات العالميات لتختاري منها تسريحة الشعر الخاصة بك.



Katie Holmes

Katie Holmes



في إحدى إطلالاتها على السجادة الحمراء، اختارت كاتي هولمس تسريحة الشعر القصير والمموّج والرطب في الوقت نفسه. وقد كانت إطلالتها جريئة جداً خاصة أن ملامح وجهها الناعمة التي تعوّدنا عليها بدت أكثر حدّة مع هذه التسريحة ومكياج العيون البنفسجي الذي اعتمدته.

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Kim Kardashian West

Kim Kardashian West



بدت كيم كارداشيان في هذه الإطلالة في غاية الأنوثة والرقّة، هي التي عُرفت بإطلالاتها وخياراتها الغريبة التي تخطّت فيها في بعض الأحيان حدود الجرأة. اختارت تسريحة الشعر المالس وغير المتماثل الطول، مع فرق وسطي، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم وبسيط.



Kaia Gerber

Kaia Gerber



عندما أطلت عارضة الأزياء الشابة كايا غربر بتسريحة شعر قصير، فاجأت الجميع. فتخلّيها عن خصلاته الطويلة كان قراراً شجاعاً لفتاة الـ18 عاماً التي صرّحت في أكثر من مقابلة لها مدى تعلّقها بشعرها الطويل. ولكنها لم تخطئ القرار، اذ أن هذه التسريحة جعلتها تبدو أكثر نضجاً وثقة بالنفس.

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J.Lo

J.Lo



ليس غريبا عن جنيفير لوبيز أن تتّسم إطلالاتها بالفرادة والجرأة، فهي أيقونة الموضة الجريئة في العالم. ومع فستانها المصنوع من الترتر الأحمر البرّاق، ومكياجها الأحمر الناري، اختارت J.Lo أن تعتمد تسريحة الشعر الرطب بالكامل لإضفاء لمسة شبابية على حضورها.



Demi Lovato

Demi Lovato



تسريحة شعر مفعمة بالحيويّة اختارتها ديمي لوفاتو، اذ أرادت أن تغطّي التموّجهات خصلات شعرها بالكامل، خصلة خصلة. فبدا الشعر كثيفاً بشكل فوضوي جذاب.

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Dua Lipa

Dua Lipa



منذ إطلالاتها الأولى، استطاعت المغنيّة الشابة دوا ليبا أن تلفت الأنظار إليها ليس فقط بفضل أدائها المميّز إنما أيضاً إطلالاتها الشبابية التي حصت إعجاب أترابها. وفي هذه الإطلالة، اختارت دوا أن تعتمد إطلالة شعر بسيطة إنما أنيقة في الوقت نفسه، ناسبت ملامح وجهها وزادت من جاذبيتها.



Keira Knightley

Keira Knightley



قد تكون هذه أكثر إطلالات كايرا نايتلي جرأة. فهذه النجمة الهادئة بشخصيتها لم تفاجئنا يوماً كما فاجأتنا بتسريحة شعرها القصير والخصلات المتفاوتة الطول والمسرّحة بطريقة عشوائية.

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