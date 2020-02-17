خلطات زبدة الشيا لتفتيح الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2020 07:42 مساءً - تلعب خلطات زبدة الشيا دورًا فعّالًا في العناية بالبشرة خاصة تفتيح الجسم وتبييض البشرة، إذ تعمل الخلطات الطبيعية التي تستند على زبدة الشيا على تجديد خلايا الجلد وترطيب البشرة وتنعيمها.

وتكثر فوائد زبدة الشيا على البشرة إذ تستخدمها النسوة للتخلص من التشققات والخطوط البيضاء، ومحاربة علامات التقدم في السن والشيخوخة. إليكِ في ما يلي لائحة بأهم فوائد زبدة الشيا على الجلد بالإضافة إلى بعض الخلطات الطبيعية لتفتيح الجسم.

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خلطات زبدة الشيا:



خلطة زبدة الشيا والنشا

خلطات زبدة الشيا



المكونات:

ملعقة زبدة الشيا

ملعقة النشا

ملعقة زيت جوز الهند

ملعقة زبدة الفستق



الطريقة:

ضعي زبدة الشيا في حمام مائي، وامزجي معها النشا، زيت جوز الهند، وزيت اللوز، وزبدة الفستق.

اخلطي جيداً حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضيفي ملعقةً من السكر الناعم عليه.

افركي جسمكِ بالخليط بواسطة حركات دائرية.

تُستعمل هذه الخلطة مرة أسبوعياً للحصول على النتيجة المطلوبة.



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خلطة زبدة الشيا والزيوت النباتيّة

خلطات زبدة الشيا



المكوّنات:

ملعقة صغيرة من زبدة الشيا.

ملعقة صغيرة من زيت الخُزامى.

ملعقة صغيرة من زيت البرقوق.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

ملعقة صغيرة من السكر الناعم.



الطريقة:

نضع زبدة الشيا في حمّام مائي ونتركها حتى تذوب ثمّ نرفعها عن النار.

نُضيف زيت البرقوق وجوز الهند واللوز ونخلط المكوّنات جيّداً حتى تمتزج وتتجانس.

نضيف السكر الناعم للخليط ونقلّبه معه ثمّ نضيف زيت الخزامى ونحرّك المكوّنات.

نستخدم الخليط كمقشّر ومبيّض للجسم وذلك بتدليك الجسم به بشكل دائري ونتركه على الجلد لعدّة دقائق، ثمّ نغسله بالماء، ويجب استخدام هذه الخلطة بشكل أسبوعي للحصول على نتائج مُرضية.

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فوائد زبدة الشيا للبشرة

خلطات زبدة الشيا

بفضل احتوائها على نسبة عالية من الدهون الطبيعية، تعمل زبدة الشيا على ترطيب البشرة وحمايتها من التشقّق والمشاكل التي تنتج من جفافها. شفي من مختلف أنواع الحروق. تخلّص من التشققات، والخطوط البيضاء والحمراء التي تظهر للمرأة بعد عملية الولادة. بفضل احتوائها على أحماض دهنية كحمض الأوليك وحمض الستياريك وحمض اللينوليك وغيرها، تساعدك زبدة الشيا في معالجة مشكلة حب الشباب. تملك زبدة الشيا خصائص مضادة للالتهابات ما يمنحها القدرة على مكافحة التهابات الجلد وحمايتها من العوامل الخارجية المؤثرة بصحتها. تعزّز زبدة الشيا عملية إنتاج الكولاجين ما يجعلها عنصراً فعالاً في محاربة أعراض الشيخوخة من ترهل للبشرة وتجاعيد وجفاف... تعالج من الهالات السوداء تحت العينين. تخلص من خشونة كعب القدمين واليدين وتنعيمهما. تقضي على البقع الداكنة في البشرة.

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