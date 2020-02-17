وصفة لتطويل الأظافر في 3 أيام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2020 07:42 مساءً - إذا كنتِ ترغبين بـ تطويل الأظافر بسرعة قياسية سنقدّم لكِ مجموعة من النصائح والخلطات الطبيعية التي تحتوي على الفيتامينات والعناصر الغذائيّة اللّازمة والتي تسهّل النّمو الصّحي للأظافر وتزيل الاصفرار وتوفر التّرطيب والتّغذية المطلوبة في غضون ثلاثة أيام فقط.

فللحصول على أظافر صحيّة وقويّة، خالية من الالتهابات الفطريّة، اتبعي روتين العناية بالأظافر عبر تطبيق الوصفات الطبيعية أدناه والتزام النصائح التي عبرها يمكن ترطيب الأظافر وتغذيتها وتنشيط الدّورة الدّموية فيها، مما يسهل نموّها بشكلٍ صحّي وقوي.

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خلطات طبيعية لتطويل الأظافر



خلطة عصير الليمون

تطويل الأظافر



المكونات:

ملعقة كبيرة من عصير اللّيمون.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزّيتون.



الطريقة:

امزجي اللّيمون وزيت الزّيتون في وعاءٍ، ثمّ سخّني المزيج في الميكروويف لمدّة 20 ثانية. قومي بنقع الأظافر في المزيج لمدّة 10 دقائق.

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خلطة زيت جوز الهند

تطويل الأظافر



المكونات:

زيت جوز الهند البكر.



الطريقة:

سخّني زيت جوز الهند البكر قليلاً، دلّكي به الأظافر والأصابع بحركةٍ دائريّة . وكرّري الوصفة يومياً قبل النّوم.

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خلطة عصير البرتقال

تطويل الأظافر



المكونات:

برتقال.



الطريقة:

اعصري البرتقال وضعي العصير في وعاءٍ.

انقعي الأظافر في وعاء عصير البرتقال، لمدّة 10 دقائق، ثمّ قومي غسلها. بعد ذلك، رطّبي الأظافر جيداً.

يمكنكِ تكرار الوصفة يومياً.

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خلطة زيت الزيتون

تطويل الأظافر



المكونات:

زيت الزّيتون.



الطريقة:

سخّني زيت الزّيتون، ودلّكي والبشرة المحيطة به لمدّة خمس دقائق، ارتدي من بعدها القفّازات، واتركيها ليلةً كاملة.

كرّري هذه الوصفة مرّة واحدة في اليوم.

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نصائح العناية بالأظافر

تطويل الأظافر



- تناول مادة البيوتين يساعد على تعزيز نمو الأظافر وقوتها إما من خلال مصادره الغذائية، كالحبوب الكاملة، والسلمون، والأفوكادو، والفطر، والموز، والتي تعدّ جميعها مصادر غنية بالبيوتين، أو من خلال تناول المكملات الغذائية.

- شرب الكثير من المياه وبالأخص في فصل الشتاء حيث يعمل الهواء البارد في الشتاء على نزع الرطوبة من الجلد.

- من الضروري أن ترتدي القفازات عند قيامكِ بالأعمال المنزلية أو غسيل الأطباق لتحمي يديكِ وأظافركِ.

- الحرص على إبقاء الأظافر جافة ونظيفة، حتّى لا تنمو البكتيريا تحتها.

- استخدام غسول لترطيب اليدين والأظافر، مع الحرص على فركه في قاعدة الظفر.

- عند القيام بتقليم الأظافر يجب أن تقومي باستخدام مقص ذو مقبض منحني على أن تكون الحواف الخاصة بالمقص منحنية ومتماشية مع الأظافر وانحناءات الظفر نفسه.

- من الهام عند استخدام طلاء الأظافر أن يكون خالي من الفورمالديهايد مادة ديبوتيل الفثالات والتولوين كما لا بد أن يكون طلاء الأظافر خالي من الكحول.

تجنب قضم الأظافر أو قصها بشكل قصير جداً.

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