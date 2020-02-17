خلطات لتطويل الشعر بسرعة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2020 07:42 مساءً - الحصول على شعر طويل وصحي هو ما تبحث عنه الكثير من الصبايا، ولكن الكثير من مستحضرات العناية بالشعر قد لا تلبي رغباتكِ، خاصًة مع وجود الكثير من الكيماويات والمواد المضرة بها، ولهذا اخترنا لكِ مجموعة خلطات طبيعية لتطويل الشعر بسرعة بمواد سهلة من مطبخكِ.



زيت الخروع والأرغان

زيت الخروع والأرغان



المكونات



2 ملعقة كبيرة زيت خروع

4 ملعقة كبيرة زيت أرغان



طريقة تحضير الماسك



ضعي الزيوت مع بعضها، ويتم تدليك فروة الرأس حتى الأطراف، وتترك على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة، ثم يشطف الشعر بالماء، وتكرر العملية مرتين أسبوعيًا لشعر لامع وصحي.



خليط الألوفيرا وزيت الزيتون والمايونيز

خليط الألوفيرا وزيت الزيتون والمايونيز



مكونات الخليط



- 2 ملعقة كبيرة من الألوفيرا

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- ربع كوب مايونيز



تُخلط المكونات مع بعضها البعض، وتوضع على الشعر لمدة 45 دقيقة.

اشطفي شعركِ بالماء الفاتر والشامبو الخاص بكِ.

كرري العملية أكثر من مرة شهريًّا.

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كيف يعمل الخليط؟



يساعد الخليط على إعادة الحيوية للشعر بسبب احتواء الصبّار على الفيتامينات التي فقدها الشعر في الصيف، ويمنح صفار البيض البروتينات والتغذية المطلوبة، ويضيف زيت الزيتون للشعر لمعانًا ونعومة، ويساعد على فكّ التشابك للشعر بسبب الحرارة.

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ماسك زيت الزيتون والبيض

ماسك زيت الزيتون والبيض

المكونات



- 1 بيضة

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون



طريقة تحضير الماسك



يُضرب البيض ثم يضاف إليه زيت الزيتون ويقلّب جيدًا.

ضعي الخليط على شعركِ بالكامل، ثم يغطى شعركِ بغطاء بلاستيكي.

اُتركي الخليط لمدة ساعة كاملة، ثم اشطفي شعركِ جيدًا بالماء والشامبو.

جربي الماسك مرة واحدة بالأسبوع.

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