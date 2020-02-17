سيدة تستغيث في فيديو عبر فيسبوك: طليقي بيهددني بحضانة الأولاد عشان اتجوزت

صرخاتها تعلو عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك.. "سيبني في حالي" رسالة وجهتها "رانيا. ع" لزوجها السابق بعد أن اقتحم شقتها وهددها مرارا وتكرارا، رغبة منه في ترك زوجها الحالي وذلك بضغطه عليها بحضانة الأولاد.

سردت رانيا قصتها لـ"هن"، حيث بدأت معاناتها منذ 2017 حين فكرت في الارتباط الشرعي بينها وبين زوجها الحالي بعد انفصالها عن أبو أولادها، لم تذكر أي عيوب به غير أن الحياة لم تعد قادرة على تحملها معه، وبعد أن قررت الارتباط رسميا وعلى يد مأذون أعلن عليها الحرب، فاضطرت للانفصال من زوجها الرسمي والارتباط به مرة أخرى عرفيا لكي تضمن حضانة أولادها "اتجوزت على سنة الله ورسوله، بس اتفاجئت بزوجي السابق يفتعل المشاكل معايا وبيتعرضلي، ورفض الإنفاق على ولاده".

وتابعت رانيا: "تجنبا للمشاكل رجعت لزوجي التاني بس المرة دي بعقد عرفي، تجنبا للمشاكل، قام زوجي السابق بسرقة العقد العرفي من عربيتي وقدمه في المحكمة"، قامت رانيا بعد ذلك بالرجوع للعقد الرسمي والكتابة على يد مأذون خاصة بعد اعتداء زوجها السابق على زوجها الحالي، فقالت: "عملنا محاضر كتير، ومش عارفة أتصرف معاه مع كثرة تهديداته هو ومحاميه".

وقالت إن أحد المحاضر يحمل رقم 537/2020 إداري التجمع الأول.

وتابعت رانيا تعليقا على الفيديو المنشور عبر صفحتها على فيس بوك: "مش عاوزة منه أي شيء غير أنه يسيبني أنا وولاده في حالنا، خصوصا وأنا موفرة ليهم حياة مستقرة، علما بأني عمري ما منعته أبدا إنه يشوفهم أو يتعامل معاهم".

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وعن قضية الحضانة، قالت رانيا: "الحضانة دلوقتي مع والدتي بعد ما أسقط عني الحضانة بزواجي، بس يا ريته ساكت بيستخدم أساليب غير أخلاقية وبيقوم بتهديدي دايما، حتى زوجي الحالي لم يسلم منه فاعترضه وضربه، عشان كدة عملت الفيديو".

ومن جانبه، أوضح المستشار ميشيل إبراهيم أن في حال زواج المطلقة مرة أخرى رسميا وقام الزوج بإسقاط الحضانة عنها تنتقل لوالدتها بالتبعية ومباشرة بحكم المحكمة.

وتابع: "أما في حال زواجها عرفيا فلا يتم اعتماد العقد العرفي أمام المحكمة، بالرغم من أن كثيرا من السيدات تلجأن لتلك الحيلة لكي لا تسقط منهن الحضانة، خاصة لعم وجود جدة تأخذها".

وأضاف: "في حالة السيدة رانيا وعما يبادر به الزوج كما صرحت من أعتداء وافتعال للمشكلات فيجب عليها عمل المحاضر اللازمة وتحريكها قضائيا وتقديم شكوى رسمية لجهة عمله أي إن كانت، فلا أحد فوق القانون".