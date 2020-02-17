مجموعة رودارتيه لخريف 2020.. من وحي فيلم دراكولا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدمت الشقيقتان كيت ولورا موليفي مجموعة رودارتيه لخريف 2020 في كنيسة سانت بارثولوميو في بارك أفنيو، واختارت المصممتان فيلم دراكولا لتستوحيا منه مجموعة أزيائهما الجديدة.

أخرج الفيلم الصادر في عام 1992 فرانسيس فورد كوبولا، وكان بمثابة مصدر إلهام للمجموعة، التي طغى عليها الأسلوب القوطي الساحر، فبرزت الأكمام المنتفخة، وقصات البيبلوم إلى جانب الجوارب المطرزة باللؤلؤ.

وتستكشف المجموعة جوانب مختلفة من الأنوثة، فبرزت فساتين بقصة البيبلوم والأكمام المنتفخة وطبعة البولكا دوت، وفساتين الشاي بتطريزات القلوب والزهور، وافتتحت العارضة بيلا حديد العرض مرتدية فستانا أبيض اللون حريريا "ميدي" بطبعة البولكا دوت الحمراء وبياقة عنق حمراء وكمّين متوسطي الطول مقلمة بالأحمر، منسقا مع زوج من الصنادل بحزام الكاحل في ظل الأحمر والأبيض وإكسسوار رأس على شكل طرحة قصيرة بيضاء مشبكة تتوسطها وردة حمراء، بالإضافة إلى زوج من القفازات البيضاء الشفافة.

وشملت المجموعة فستانا من الدانتيل الأحمر الشفاف، وفستان الترتر الفضي اللامع المكون من قطعتي صدرية بنمط الكورسيه على شكل قفص مغطى بأهداب مزينة بالكريستال، وفستانا من الدانتيل الأسود المتدفق بكاب مطابق مربوط على العنق.

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وإلى جانب أزياء السهرة الجذابة والساحرة التي طغت على المجموعة، برزت في التشكيلة أيضا قطع ذات طبيعة عملية وصالحة للارتداء اليومي، كالبلوزات ذات الأكمام الطويلة والأكتاف المنتفخة، والمعاطف الأنثوية بنمط waistcoats، وبنطلونات الجينز ذات القصة المستقيمة بطبعات الأزهار الداكنة والمربوطة بحزام خصر مزين بورود من الكريستال. وبرزت أيضا قطع الخياطة الراقية من أربعينيات القرن الماضي، كسترات البيبلوم المطبعة بالكاروهات والتنانير، وبدلات البنطلون السوداء المزينة بالترتر اللامع.

وقبل نهاية العرض، برزت تشكيلة من الفساتين المطبعة بالأزهار المرسومة يدويا، والتي تميزت بصورة ظلية متدفقة ضخمة مصنوعة من الحرير.

واختتم العرض بإطلالة عروس فريدة من نوعها، كانت عبارة عن فستان زفاف كريمي اللون بطبعة أزهار صغيرة وبذيل طويل من الساتان الأزرق، منسق مع إكسسوار رأس مصنوع من الزهور الساحلية في ظل الأزرق، وقد بدا جميلا ومميزا في الوقت ذاته.

اكتشفي المزيد من القطع من مجموعة أزياء رودارت لخريف 2020، وشاركينا رأيك بها.