مجموعة جديدة تم طرحها من قبل ماركة الأزياء The gallery ، المجموعة تضمنت العديد من التصميمات التى تناسب المرأة العصرية المتطورة ، تنوعت التصميمات بين البيليزر ، الجاكت، الفستان الماكسى، الكاريجان وغيره من التصميمات الأنيقة اما عن الالوان فتنوعت بين الابيض، الاوف وايت ، الفوشيا، الزيتى والاسود قد يهمك أيضا: أحدث التصميمات العصرية المُناسبة لأحجام الفتيات "الأوفر سايز" قائمة بأبرز الطرق الجديدة لتنسيق الجاكيت من وحي مدونات الأزياء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة جديدة للمحجبات وغير المحجبات من The Gallery لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.