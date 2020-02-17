رامي جمال لزوجته: "سيبي تويتر وتعالي الأوضة نكمل خناق"

ربما عودة ناريمان زوجة رامي جمال للغناء من جديد، ودخولها عالم التدوينات القصيرة "تويتر" أشعل "خناقة" طريفة بين الفنان وزوجته، بعدما قرر "رامي" السخرية من زوجته بعد تدشينها حسابا على "تويتر" بشكل، ما أشعل بينها العديد من التعليقات الساخرة أمام الجميع.

فى البداية، نشرت ناريمان صورة للبوستر الدعائي لأغنية "مش ملاحظ حاجة" التى شاركته الغناء فيها، ليرد "رامي" على الفور بكوميكس ساخر "أنا مش مصدق ودانى".

ثم دشن تدوينة أخرى، قائلا: "يا جماعة عاوزين كلنا نرحب بناريمان وناخد بإيديها علشان أنا غلط وندمان إني دخلتها تويتر، وهاريانى أسئلة أرد منين، وكده مين رد، أعمل ريتويت منين، وكوم أسئلة وعارف اني هلاقيها تايهة وبترد فى حتت تانية، وأمانة انا أديتلكم هدية".

وتابع في تغريداته للمتابعين: "للأسف هي مش هتشوف اللي إحنا بنكتبه ده إلا لو خدت بإيديها ووصلتها، أختكم وتايهة.. احتووها".

الأمر الذي دفع زوجة الفنان للرد عليه، قائلة: "انت بتستغل سذاجتى على تويت، وأنا أول واحدة علمتك ترد على التليفون منين".

ليرد رامي من جديد على تغريدتها: "يعنى لماضتك مش لايقة مع سؤالك أرد منين، والله أنا أسهلى آخد تليفونك وتقوليلى عاوزه تردى عليه بإيه وأنا أكتبلك اللى واخدينه لسان".

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لم يكتفِ "رامي" بالسخرية من خبرة زوجته المستحدثة على الموقع، بل سخر من اسم حسابها المبدئي، مغردًا: "بس تعالي قوليلي ايه ناريمان ٢٨٨٥٤٩١٤ ده زي نورماندي 2 كده.. بجد ايه رقم التليفون ده هي حياتنا ناقصه غموض".

لترد زوجته عليه: "غيرتها وبقيت ناريمان Rg".

وانتقل الثنائي من السخرية بسبب "تويتر" للسخرية من الأغنية التي شاركا فيها، حيث نشر "جمال" عدة مقاطع فيديو من أفلام الزعيم عادل إمام أبرزها مشهد شجاره مع الفنانة لبلبة، ليسخر من كلمات الأغنية.

وعلى الفور، شاركت ناريمان، الفيديو الساخر، معلقة: "طبعا أنا عارفة إن الشاعر عشان صاحبك ظبطك أنت".

الأمر الذي دفع رامي، مختتمًا تلك المشادات الساخرة الإليكترونية: "طبعًا يا ماما أولا ده ألبومي أنا، ثانيًا المالكي صاحبي أنا، ثالثًا سيبك من تويتر وتعالي الأوضة نكمل أم الخناقة".

يذكر أن رامي جمال طرح منذ أيام ألبومه الجديد "أنا لوحدي"، الذي تضمن 15 أغنية مع شركة نجوم ريكوردز.